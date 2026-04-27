El norte de La Pampa atraviesa una situación productiva crítica luego del temporal que dejó 300 milímetros en apenas diez días. En la zona de Intendente Alvear, los campos quedaron anegados y gran parte de la superficie agrícola se transformó en áreas de escurrimiento.

El productor rural Francisco Moronta, de Intendente Alvear, describió un escenario de fuerte impacto para la actividad. “Cayeron 300 milímetros en 10 días y no hay campo que lo resista. En las partes donde no hay agua, directamente no tenés piso, lo que hace imposible transitar”, dijo en radio Láser, de General Pico. La saturación de los suelos, explicó, impide cualquier tarea productiva y complica incluso el acceso a los lotes.

Según detalló, el fenómeno no solo responde a las lluvias caídas en los propios campos, sino también al aporte de agua proveniente de zonas vecinas. Las lagunas desbordadas se conectan entre sí y generan corrientes que atraviesan los establecimientos rurales.

“Se van uniendo las lagunas de los vecinos y empiezan a correrse, como si fueran ríos. El campo de uno termina siendo el paso del agua que viene de otros lugares”, señaló.

En ese contexto, numerosos lotes productivos quedaron bajo agua y la posibilidad de cosecha se ve seriamente comprometida.

N. de la R; fuente Diario Textual.