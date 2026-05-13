El Municipio impulsa becas para una nueva edición del curso de operación de tractores en Tandil

La Dirección de Asuntos Agropecuarios del Municipio de Tandil acompaña una nueva edición del curso de capacitación en operación de tractores, una propuesta orientada a fortalecer la formación técnica de operarios del sector agropecuario y responder a las nuevas demandas vinculadas a la tecnología aplicada al trabajo rural.

La iniciativa se desarrolla de manera conjunta con CeresTolvas John Deere y el Instituto Agrotecnológico (IAT), en el marco de la Escuela de Operadores de Maquinaria Agrícola impulsada por la empresa.

Desde la Dirección de Asuntos Agropecuarios explicaron que el acompañamiento del Municipio surge a partir de una necesidad detectada junto al sector vinculado a la comercialización de maquinaria agrícola, donde actualmente se requiere personal con conocimientos cada vez más específicos para operar equipos de alta complejidad tecnológica.

En ese sentido, destacaron que hoy el manejo de maquinaria agrícola demanda herramientas vinculadas al uso de GPS, agricultura de precisión, piloto automático, mapeo satelital y otras tecnologías que forman parte de los nuevos procesos productivos del sector.

A partir de este diagnóstico, el Municipio articuló con el IAT y CeresTolvas John Deere el desarrollo de esta propuesta de formación, buscando generar oportunidades de capacitación y mejorar las condiciones de inserción laboral de futuros operarios.

El curso tendrá una duración total de 48 horas, distribuidas a lo largo de seis semanas, con modalidad teórico-práctica. Durante la capacitación, las y los participantes adquirirán conocimientos sobre manejo, ajuste y mantenimiento de tractores, además de prácticas vinculadas al uso de maquinaria agrícola en situaciones reales de trabajo.

La propuesta está dirigida a estudiantes de escuelas agrarias y público en general, y contará con clases semanales los días jueves en las instalaciones del IAT, a cargo de un instructor certificado de CeresTolvas John Deere.

Uno de los ejes centrales de esta edición será la posibilidad de acceder a becas impulsadas a través del Municipio. Las personas interesadas podrán solicitar este acompañamiento al momento de completar la inscripción, facilitando así el acceso a la capacitación para quienes deseen incorporarse o profesionalizarse dentro del sector agropecuario.

Esta será la segunda edición del curso en la ciudad. En la experiencia realizada durante 2025 egresaron nueve jóvenes de Tandil, y desde la organización remarcaron la importancia de continuar ampliando las instancias de formación vinculadas a maquinaria agrícola y nuevas tecnologías aplicadas al agro.

Inscripción y datos de la cursada



El curso se desarrollará del 21 de mayo al 25 de junio, con cursada semanal los días jueves en el IAT.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de mayo y se realiza de manera online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/4NnAuen37cVCtQoWA