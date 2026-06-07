El Municipio entregó un vehículo 0 KM y un alcoholímetro a la Policía de Seguridad Vial Tandil

El Municipio de Tandil concretó la entrega de un patrullero 0 kilómetro Nissan Versa y un alcoholímetro al Destacamento de Policía de Seguridad Vial Tandil, equipamiento que será destinado a fortalecer las tareas de control, fiscalización y prevención que se desarrollan sobre las rutas que atraviesan el Partido.

El nuevo patrullero y el equipamiento fueron adquiridos con fondos provenientes de la Tasa de Protección Ciudadana y forman parte de una política sostenida de inversión municipal en seguridad.

La entrega fue encabezada por el intendente Miguel Lunghi, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, el jefe del Departamento de zona Vial VI Azul, Comisario Mayor Luciano Salvatierra, su secretario el Subcomisario Damián Sparaino, y el jefe del Destacamento de Policía de Seguridad Vial Tandil, Oficial Principal Luciano Freccero.

La incorporación de estos recursos permitirá optimizar la capacidad operativa del personal policial, fortaleciendo la presencia preventiva en los corredores viales y mejorando las herramientas destinadas al control del tránsito y la seguridad en las rutas.

Alejandra Marcieri, destacó la importancia estratégica que poseen los controles de seguridad vial, no solo para promover el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir los incidentes viales, sino también como una herramienta fundamental para la prevención del delito. “La presencia activa de los efectivos en rutas y accesos constituye un factor clave para el control de vehículos y personas, la detección de situaciones irregulares y el acompañamiento de distintas investigaciones judiciales”, precisó.

En relación con la seguridad vial, remarcó que “los controles constituyen una de las principales acciones preventivas para disminuir conductas de riesgo, fomentando una circulación más segura para vecinos, transportistas y visitantes. En este sentido, la incorporación del nuevo alcoholímetro permitirá ampliar y reforzar los operativos de alcoholemia que se realizan de manera periódica en distintos puntos del distrito, contribuyendo a la reducción de los incidentes viales asociados al consumo de alcohol”.

Asimismo, anunció el fortalecimiento de las acciones de articulación entre la Policía de Seguridad Vial y el Municipio de Tandil, mediante la planificación y ejecución de operativos conjuntos orientados tanto a la seguridad vial como a la prevención del delito.

“En este marco, se desarrollarán controles vehiculares e identificatorios destinados a detectar y prevenir la portación ilegal de armas, el transporte y comercialización de estupefacientes, así como otras conductas ilícitas que puedan afectar la seguridad de la comunidad”, detalló.

Estas acciones se complementarán con el aporte operativo del programa Centinela en Territorio, cuyos agentes brindarán apoyo logístico y preventivo durante los procedimientos, colaborando en las tareas de ordenamiento, control y asistencia, fortaleciendo la presencia del Estado en los distintos accesos y corredores viales del Partido.

La articulación entre la Policía de Seguridad Vial, la Secretaría de Protección Ciudadana, el Centro de Monitoreo y los dispositivos preventivos municipales permitirá potenciar el intercambio de información, la identificación de situaciones de interés para la seguridad pública y la coordinación de respuestas rápidas y eficientes ante eventuales requerimientos.

“La entrega de este equipamiento forma parte del trabajo conjunto que desde el Municipio mantenemos con las fuerzas de seguridad provinciales, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades operativas de las instituciones que desarrollan tareas de prevención y control en beneficio de toda la comunidad”, completó Marcieri.

A través de esta iniciativa, el Municipio de Tandil ratifica su decisión de seguir invirtiendo en herramientas que contribuyan a mejorar la seguridad vial, fortalecer la prevención del delito y garantizar una mayor protección para quienes transitan diariamente por las rutas y accesos del Partido.