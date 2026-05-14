El Municipio de Tandil realizará una charla abierta sobre consumos problemáticos junto a Madres Territoriales

El Municipio de Tandil invita a participar de una charla abierta sobre consumos problemáticos y abordaje comunitario que estará a cargo de la organización social Madres Territoriales y se realizará el próximo viernes 22 de mayo a las 17:30 en el CIC de Movediza.

La actividad, organizada desde la Dirección de Prevención Social y Comunitaria de la Secretaría de Protección Ciudadana en conjunto con distintas áreas municipales vinculadas al trabajo territorial y comunitario, propone generar un espacio de intercambio, escucha y reflexión sobre las problemáticas de consumo, el acompañamiento familiar y las redes comunitarias de contención.

Madres Territoriales es una organización integrada principalmente por madres y familiares que acompañan situaciones de consumos problemáticos, vulnerabilidad social y exclusión. Desde una perspectiva comunitaria y territorial, desarrollan acciones de escucha, acompañamiento y construcción de redes para personas y familias atravesadas por distintas problemáticas sociales.

La charla será a las 17:30 en el CIC de Movediza, de La Pastora y Misiones, estará abierta a toda la comunidad y busca acercar herramientas, experiencias y miradas construidas desde el trabajo cotidiano en los barrios, poniendo en valor el rol de las organizaciones sociales y comunitarias en la prevención y el acompañamiento.

Además de la charla, durante la jornada del viernes se realizará una exposición de dispositivos y experiencias vinculadas al abordaje de consumos problemáticos, entre las 14 y las 17:30.

Las actividades continuarán el sábado 23 de mayo, de 9 a 13 horas, con recorridas territoriales en distintos barrios de la ciudad, entre ellos Movediza, Villa Gaucho y Tunitas, en el marco de una agenda de trabajo comunitario y fortalecimiento de redes locales impulsada junto al Municipio de Tandil.