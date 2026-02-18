El Municipio de Tandil abrió la inscripción para las Ferias de Semana Santa 2026

El Área de Emprendedores del Municipio de Tandil abrió la inscripción para emprendedores y emprendedoras locales interesados en participar de los espacios feriales que se emplazarán en la ciudad con motivo de Semana Santa 2026, que se desarrollará del 2 al 5 de abril.La convocatoria está destinada a emprendedores del partido de Tandil que deseen formar parte de la propuesta comercial que acompañará uno de los fines de semana turísticos más importantes del año, generando oportunidades de venta y visibilidad para la producción local.La inscripción estará habilitada hasta el lunes 2 de marzo inclusive, y se realizará de manera virtual, exclusivamente a través del formulario correspondiente. Desde la organización se aclaró que esta convocatoria difiere de la “Feria de Artesanos y Manualistas 2025”, que se emplaza anualmente en la parte alta de la Diagonal Illia y cuenta con un formulario específico.Serán requisitos fundamentales:• Contar con productos hechos en Tandil por emprendedores/as locales (con domicilio en el partido de Tandil).• Ofrecer artículos de producción propia elaborados manualmente o con mecanización liviana, que no conformen un producto industrial.• Disponer de estructura propia: gazebo de 3×3 mts, mobiliario, alargues e iluminación.

En el caso de productores de alimentos, además deberán:

• Acreditar la habilitación del espacio de elaboración.

• Contar con rótulos vigentes de cada producto expuesto a la venta.

• Cumplir con los requisitos sanitarios establecidos para Semana Santa, disponibles en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/document/d/1Zz4hDnEuGY7vuGAkfrF41VuOX9CW3hbLk4INgLZ4yuI/edit?usp=sharing

Modalidad de inscripción y evaluación

Todas las inscripciones estarán sujetas a evaluación para su aprobación y para la definición del espacio a ocupar.

Una vez enviado el formulario, se procederá al análisis y fiscalización para garantizar que los productos cumplan con los requisitos previstos. Finalizado ese proceso, se enviará un correo electrónico con el resultado.

Durante los días de feria se realizará supervisión presencial de los puestos para verificar que se exhiban los productos autorizados.

Además, se tendrá en cuenta la participación del emprendedor o emprendedora en espacios feriales existentes en la ciudad y/o en Programas Municipales.

Canon de participación

Una vez aprobada la solicitud, el emprendedor deberá confirmar su participación y abonar el canon correspondiente para reservar el puesto.

Hasta el 28 de febrero, el monto es de $66.130 por los cuatro días.

Desde el 1 de marzo, los valores se actualizarán según lo establecido en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

El canon incluye:

• Conexión eléctrica en un radio aproximado de 20 metros.

• Baño exclusivo para feriantes.

Para completar la reserva será obligatorio enviar una imagen clara del comprobante de pago al WhatsApp 2494624793.

Inscripción y consultas



La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario virtual que se encuentra aquí: https://forms.gle/bo5YX7gF4dreR6pZA

Por dudas o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 2494624793 o a través de la cuenta de Instagram @tandilemprendedores.