El médico de Boca confirmó que los cuatro arqueros están entre los posibles contagiados

Rubén Argemi dijo que los porteros están entre los posibles casos de contagio en el Xeneize. Estimó que «alrededor de 19 testeos» dieron positivo en la «burbuja sanitaria» que improvisó el club.

¿Quiénes serían estos cuatro guardametas? Esteban Andrada, Javier Garcia -quienes este lunes no practicaron por tener fiebre-, Agustín Rossi y Manuel Roffo. El quinto del puesto, Agustín Lastra, está en su casa cumpliendo los 14 días de aislamiento por haber dado positivo junto al mediocampista Iván Marcone.

«Los arqueros de Boca están dentro del grupo de sospechosos, pero no lo tenemos confirmado. Estamos alrededor de los 19 contagiados. Todos los positivos son asintomáticos y no hubo casos que dispararan las alarmas, porque no hubo síntomas graves. Apenas un episodio de 38 grados de fiebre, pero el resto es mínimo», dijo el Argemi durante una entrevista con Fox Sports.

«Como hemos tenido falsos positivos, queremos chequear los nombres. Preferimos aún no darlos, pero sí asumimos que hay muchos casos y hay un problema», remarcó el médico «xeneize».

Argemi ratificó que Boca utilizó todos los protocolos sanitarios de la Conmebol. «Los jugadores concentraban solos. Estaba la duda porque compartían entrenamiento, pueden tener contacto, pero algo pasó. No sabemos si fue un falso negativo», argumentó.

El médico se refirió posteriormente al entrenador Miguel Ángel Russo, que es paciente de riesgo ya que tiene 64 y superó un cáncer de próstata en 2018. «Miguel está en su casa y en perfecto estado de salud. Él y la nutricionista del plantel abandonaron la concentración por ser personas de riesgo, pero es solo por precaución y nada más», puntualizó.

«Lo que queremos ver es la situación real en que estamos y en 72 horas haremos testeos. Pero estas horas serán de aislamiento absoluto para ver si aparece algún asintomático, para luego retomar los trabajos para poder volver a la competencia. Esto complica, pero es parte de la nueva modalidad por la pandemia que complica a todos. Lo que pasa es que Boca testea dos veces por semana a los jugadores y no se cuantos lo hacen en esa cantidad», subrayó.

Boca esta concentrado desde el 24 de agosto en el hotel Howard Jonhson, donde realizaba ls pretemporada con los protocolos lógicos por la pandemia de coronavirus.

El primer enfrentamiento oficial del campeón de la Superliga esta programado para el 17 de septiembre, por la tercera fecha del grupo H de la Copa Libertadores, ante Libertad de Paraguay, en Asunción.

N. de la R; fuente Súper Deportivo.