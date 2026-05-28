En el concurso International Wine Challenge 2026, el Malbec mendocino «Huéntala Calizo Albar Block 06 2023» fue elegido como el mejor tinto de la Argentina.
El torneo tuvo la participación de 46 países y 183 vinos fueron premiados.
Además, el país obtuvo otras 15 medallas doradas y otros 58 vinos recibieron preseas de plata en la competencia realizada en Londres.
En tanto, el ranking de posiciones totales colocó a Argentina en el octavo lugar.
El vino mendocino galardonado se elabora con uvas de un bloque específico de los viñedos de la bodega en Alto Gualtallary, Tupungato, donde los suelos calcáreos pueden tomar distintas tonalidades.
N. de la R; fuente Radio Mitre Mendoza.
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