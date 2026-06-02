El maipuense Walter Tanzi fue segundo en la categoría Máster D en el tradicional circuito del Bosque

Por: Nancy Gramigna

La prueba reunió a destacados ciclistas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y presentó un importante nivel competitivo dentro de las categorías máster. En una categoría que contó con 33 competidores, Walter Tanzi volvió a mostrarse entre los protagonistas de la jornada y logró quedarse con el segundo puesto.

El triunfo quedó en manos de Néstor Varela, mientras que Omar Fredes completó el podio de la categoría Máster D.

Reconocido por su extensa trayectoria en el ciclismo, el deportista maipuense continúa siendo una referencia dentro de la disciplina, representando a la región en distintas competencias.

Con este nuevo podio en el Bosque Platense, Walter Tanzi suma otra actuación destacada a una carrera deportiva que lo ha llevado a competir y sobresalir en escenarios de jerarquía internacional.