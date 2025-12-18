El lunes se presentará una nueva propuesta sobre Transporte Escolar Rural para el ciclo 2026

El Consejo Escolar de Ayacucho realizará una reunión sobre Transporte Escolar Rural para el ciclo lectivo 2026, en donde se presentará una nueva propuesta que busque una solución acorde a las necesidades de las familias que tienen sus hijos e hijas cursando sus estudios de los distintos niveles en establecimientos educativos de la zona rural.

La reunión a la que han invitado a participar a autoridades municipales, concejo deliberante, sociedad rural, transportistas, directivos, familias y público en general, se llevará a cabo a las 19 horas en la Escuela Agraria.