El lanzamiento de la 52° Fiesta del Ternero y presentación de las Aspirantes será este sábado 21-2

La Fiesta empieza a sentirse…Este sábado 21 de Febrero desde las 20, con entrada libre y gratuita se desarrollará el lanzamiento de la 52° Fiesta del Ternero y presentación de las Aspirantes.
En esta oportunidad se contará con las presentaciones de La Farola Band y Juliana Anecchini, con la conducción de Josefina Manterola y Pablo Tusq.
Cada vez falta menos para vivir la 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, y no hay mejor manera de arrancar que juntos
Lanzamiento oficial de la Fiesta
Presentación de aspirantes
Luego de la presentación, seguimos celebrando con música en vivo:
Juliana Annecchini y La Farola
Un primer encuentro que marca el comienzo
de lo que se viene en marzo
Los esperamos
