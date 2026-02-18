El lanzamiento de la 52° Fiesta del Ternero y presentación de las Aspirantes será este sábado 21-2

La Fiesta empieza a sentirse…Este sábado 21 de Febrero desde las 20, con entrada libre y gratuita se desarrollará el lanzamiento de la 52° Fiesta del Ternero y presentación de las Aspirantes.

En esta oportunidad se contará con las presentaciones de La Farola Band y Juliana Anecchini, con la conducción de Josefina Manterola y Pablo Tusq.