El lanzamiento de la 52° Fiesta del Ternero y presentación de las Aspirantes será este sábado 21-2

La Fiesta empieza a sentirse…Este sábado 21 de Febrero desde las 20, con entrada libre y gratuita se desarrollará el lanzamiento de la 52° Fiesta del Ternero y presentación de las Aspirantes.
En esta oportunidad se contará con las presentaciones de La Farola Band y Juliana Anecchini, con la conducción de Josefina Manterola y Pablo Tusq.
Cada vez falta menos para vivir la 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, y no hay mejor manera de arrancar que juntos 👌
📣 Lanzamiento oficial de la Fiesta
👑 Presentación de aspirantes
🎶 Luego de la presentación, seguimos celebrando con música en vivo:
Juliana Annecchini y La Farola 🎤💃
Un primer encuentro que marca el comienzo
de lo que se viene en marzo 🤝🏼
Los esperamos 🐮💫

