El Juvenil de Ayacucho fue goleado por Tandil y depende de un milagro para clasificar

La Selección Sub 15 de Ayacucho a cargo de Fabián Rodríguez perdió de local en el Municipal de Ayacucho por 3 a o contra el combinado de Tandil y ya no tiene margen de error si es que quiere seguir con chances de pasar a la siguiente ronda del Torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana. Marcha último en la zona con solo una unidad producto del empate ante Azul. Las dos derrotas en Ayacucho ante Necochea en el debut y esta noche, obligan a que los próximos 3 compromisos deba sumar casi en su totalidad.

La Sub 13 empató sin goles.

Foto: Liga Tandilense de Fútbol