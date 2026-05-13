El jueves 21 de Mayo se realizará una jornada de Drones para el Agro / Disertarán ingenieros del INTA

El próximo jueves 21 de Mayo de 2026 a partir de las 9hs en las instalaciones del AERO CLUB AYACUCHO se realizará una jornada de Drones para el Agro, diferentes aplicaciones de esta tecnología para uso en establecimientos agropecuarios, mostrándose como alternativa para siembra, pulverización, etc.

La jornada tendrá una parte práctica visualizando algunos de los trabajos que se pueden hacer y ver especificaciones de dosis/ha. Monitoreo y evaluaciones sobre un lote.

Los disertantes serán técnicos del INTA EEA Balcarce Ingenieros Agrónomos Loizaga, Ulises y Donna, Franco.

Se tratarán temas: Usos de esta nueva tecnología , evolución en la agricultura, dinámica a campo, Calidad de aplicación, Influencia de factores del ambiente Normativa, Seguridad en operaciones con Drones, Uso de información digitalizada…ETC

Para la asistencia a la jornada pueden anotarse en la oficina del INTA Ayacucho, en calles 25 de Mayo y Sarmiento o contactarse por Tel 02296 451440 o 0111568491261.

Dicha jornada está organizada por AER INTA Ayacucho junto AEROCLUB Ayacucho , Municipio , otras instituciones que componen el Consejo Asesor de AER Ayacucho ( Sociedad Rural, Federación Agraria, AAPRESID, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Forestales, Círculo de Veterinarios, Cámara de Microempresarios, EESA N1 Ayacucho, EES N2 Udaquiola, CEA N12) y empresas del sector.

Ing.Agr. Marcelo A. Braco INTA AER Ayacucho