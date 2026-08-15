El Jardín N° 901 «María del Pilar Vázquez» cumple 75 años / Lo festeja el viernes 29 de Agosto a las 10

El *Jardín de Infantes N° 901 «María del Pilar Vázquez»* cumple *75 años* y lo celebrará con un acto especial junto a toda la comunidad educativa.

La institución invita a docentes, ex alumnos, familias y vecinos a compartir este aniversario tan significativo para la historia de la educación inicial en Ayacucho.

El encuentro será el *viernes 29 de Agosto a las 10 hs* en la sede del jardín, ubicada en *Moreno 1258*. En caso de lluvia, el acto se trasladará a la *Casa de la Cultura*.

Con 75 años de trayectoria, el Jardín N° 901 ha sido parte fundamental en la formación de generaciones de ayacuchenses. Desde sus inicios hasta la actualidad, la institución continúa siendo un espacio de encuentro, aprendizaje y afecto para los más chicos.

«Gracias por ser parte de nuestra historia. Tu presencia es muy importante», expresaron desde la institución en la convocatoria.