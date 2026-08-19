El Jardín N° 901 «María del Pilar Vázquez» cumple 75 años / Lo festeja el sábado 29 de Agosto a las 10

El *Jardín de Infantes N° 901 «María del Pilar Vázquez»* cumple *75 años* y lo celebrará con un acto especial junto a toda la comunidad educativa.
La institución invita a docentes, ex alumnos, familias y vecinos a compartir este aniversario tan significativo para la historia de la educación inicial en Ayacucho.
El encuentro será el sábado 29 de Agosto a las 10 hs en la sede del jardín, ubicada en *Moreno 1258*. En caso de lluvia, el acto se trasladará a la *Casa de la Cultura*.
Con 75 años de trayectoria, el Jardín N° 901 ha sido parte fundamental en la formación de generaciones de ayacuchenses. Desde sus inicios hasta la actualidad, la institución continúa siendo un espacio de encuentro, aprendizaje y afecto para los más chicos.
«Gracias por ser parte de nuestra historia. Tu presencia es muy importante», expresaron desde la institución en la convocatoria.
Buen día! La celebración del aniversario del jardín es el día sábado 29/8.
Muchas gracias !!!