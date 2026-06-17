El ISFDyT Nro. 87 busca cubrir horas de didáctica y fonoaudiología

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL NICOLAS CASTAÑO

PRESENTE

Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la RESOLUCIÓN 6179/25 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2026:

1º Año Profesorado de Educación Primaria: R.M 4154/07.

– Didáctica General. 2 módulos. (CE1). Suplencia. Horario: viernes 20 a 22.

Fonoaudiología. 6 módulos. (FN). Horario: lunes a viernes de 18 a 22 hs.

COMISIONES EVALUADORAS

ESPACIO CURRICULAR Directivo DOCENTES IS Docente Externo

Estudiante Suplente

Didáctica General (1° PFPRI) Vidaurreta Ciapponi C – D´Agostino N Revori A Malcorra C Confirmar

Fonoaudiología Vidaurreta Ciapponi C – D´agostino N Revori A Malcorra C Confirmar

Documentación a enviar al mail: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar

Documentación Requerida: (Res. 6179/25)

● Formulario 1 (Anexo 9): Planilla de inscripción y Declaración Jurada.

● Constituir domicilio real y electrónico oficial para notificaciones.

● Formulario 2 (2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) (Anexo 9).

● Certificación del Servicio de Valoración Docente (oblea) correspondiente al Listado Nivel Superior 108 A y 108 B

vigente. En este caso se exime de presentar la documentación respaldatoria para la valoración del Art. 60.

● Probanzas de títulos y antecedentes específicos

Difusión del 16 al 20 de junio. Inscripción del 16 al 21 de junio del 2026.

Recusación y/o excusaciones por parte de la CE del 22 al 23 de junio del 2026.

Elevación al TCD de los legajos sin oblea: días 24 y 25 de junio 2026.

Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos 5 días hábiles después de recibidos los legajos por parte del TCD.

Recibimiento de las propuestas pedagógicas 5 días corridos posteriores a notificación.

Tratamiento propuestas pedagógicas/de trabajo: 10 días corridos posteriores a entrega prorrogable a 5 días más.

Notificación a aspirantes de puntaje de propuestas pedagógicas: 2 días hábiles posteriores a la finalización de la corrección de la propuesta.

Clase publica y/entrevista: 3 días hábiles después de la notificación.

Vice Directora Prof. María Soledad Vidaurreta