El informe policial del fin de semana

Desde la Estación de Policía Comunal enviaron un informe sobre el último accionar con intervención policial, en donde sobresale la aprensión de menores con marihuana, y el robo de un teléfono de alta gama que fue recuperado en Tandil.

INFRACCION LEY 23737

Este lunes por la tarde, continuando con los Operativos Dinámicos en el marco de la Ley 23737 (Ley de Drogas) en distintas plazas y zonas de concurrencia, se procede a la demora de 3 masculinos menores de edad, quienes tenían entre sus pertenencias dos frascos de plástico con cigarrillos caseros de marihuana y un bagullos de la misma sustancia, por lo cual son trasladados a dependencia a los fines de labrar las actuaciones correspondientes y ser entregados a sus respectivos progenitores.

SE CONTINUA CON LOS CONTROLES VEHICULARES EN LA CIUDAD

Este lunes por la tarde se procedió a realizar controles en los accesos de esta ciudad recordando a los ciudadanos de este localidad, que deberán llevar consigo toda la documentación del vehículo, como ser Cedula verde, y boleta de pago del seguro del rodado, así evitar demoras en los controles, como así también se recomienda el uso de cinturones de seguridad, debiendo asimismo respectar en la ciudad la velocidad permitida en vía urbana es de 20 km por hora.

HURTO DE TELEFONO Y ENTREGA A SU PROPIETARIA

El pasado fin de semana se produjo el hurto de un teléfono Iphone 13 Pro Max valuado en unos 1.300 dólares aproximadamente, a una ciudadana de esta localidad. Ante ello, mediante rastreo satelital de este y averiguaciones practicadas, personal de GTO de esta Seccional se dirigió hasta la ciudad de Tandil donde se procedió a recuperar el mismo quedando a la espera de la resolución de la fiscalía actuante.

ALERTA ESTAFAS TELEFONICAS

Como se ha venido advirtiendo y considerando importante recordar a la población de nuestra ciudad; se continúan perpetrando intentos de ESTAFAS TELEFONICAS. Por tal motivo se aconseja estar atentos a las nuevas modalidades de los delincuentes que insistentemente modifican los artilugios para cometer este tipo de delitos.

RECUERDE:

Al activar actualización en dispositivos móviles (celulares, Tablet, etc ) leer bien y asegurarse que no se trate de algún programa malicioso o de trampas para habilitar a los malvivientes que accedan a información personal.

Al responder encuestas relacionadas con el acto eleccionario, los perpetradores pueden aprovechar a recabar información personal, por tal motivo evite tal circunstancia.

Tomar los recaudos para alertar a los adultos mayores, quienes son las víctimas de preferencia de este tipo de delincuentes, conforme a los puntos que a continuación se enuncian:

Ante el llamado a teléfonos fijos o teléfonos celulares provenientes de alguna EMPRESAS PRIVADAS, o entes gubernamentales como ANSES, AFIP, ARBA, ENTIDADES BANCARIAS, GREMIOS, ETC, donde requieran datos personales u otra información, NO BRINDARLAS. Dirigirse personalmente o realizar una llamada telefónica para asegurarse que es real y no se trate de un fraude.