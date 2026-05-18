El Grupo Mar y Sierras aceleró fuerte en Coronel Vidal – Mala fortuna para Maciel

Luego de un sábado hostil marcado por la lluvia, el frío y la falta total de actividad en pista, el Grupo Mar y Sierras pudo finalmente desarrollar una gran jornada automovilística en el circuito “Arbolito” de Coronel Vidal, donde las cuatro categorías ofrecieron un espectáculo intenso ante una muy buena presencia de público.

El piloto ayacuchense Diego Maciel estuvo lejos de la punta, con algunos inconveniente que lo tuvieron a «mal traer» ubicándose 8vo en la prefinal y debiendo abandonar en la final de APAC.

APAC, Turismo Sport 1850, TC del Sudeste y Zonal Pista Clase 1 reunieron un parque de 62 autos en el trazado del Auto Club Mar Chiquita, ubicado a la vera de la Autovía Juan Manuel Fangio. Las condiciones del circuito fueron uno de los grandes desafíos del fin de semana: la humedad acumulada dejó sectores poceados y una huella muy fina, obligando a pilotos y equipos a extremar cuidados para mantenerse dentro del radio ideal.

WALTER Y GAMAS FESTEJARON EN EL ARBOLITO

En APAC “A”, el campeón Kevin Walter volvió a demostrar todo su potencial con la Chevy motorizada por el Messa Sport. El piloto dominó el legendario trazado de Vidal y se quedó con una sólida victoria, escoltado por Matías Castañino y Diego Castañino, quienes completaron el podio tras una final muy exigente. Más atrás finalizaron la dupla Tambascio-Tambascio, Pablo Buduba, Gabriel Castejón, Maximiliano Donati, Maximiliano Álvarez y Pablo Loreficchi.

Dentro de APAC Máster, Juan José Gamás construyó un triunfo concluyente luego de una destacada actuación sobre una pista complicada. Edgardo Fernández y Atilio Luque fueron sus principales escoltas, mientras que Guillermo Calle, José Ignacio Kees y Leonardo Rossi completaron las posiciones puntuables.

TURISMO SPORT, ZONAL PISTA CLASE 1 Y TC DEL SUDESTE, CON ACCIÓN Y ESPECTÁCULO

El Turismo Sport 1850 también entregó competencias muy entretenidas. En la Clase A, Cristian “Coto” Di Stefano consiguió una valiosa victoria gracias a un ritmo firme y una conducción precisa en condiciones delicadas. Detrás del vencedor culminaron Pablo Walsh y Ezequiel Pedrero, completando el podio. Marcelo Beltrán, Álvaro Ponce, Ariel Tozzi y Luis Olivera cerraron el clasificador de la divisional.

Por el lado de la Clase B, Cristian Buntjer se quedó con todos los laureles luego de una actuación impecable que le permitió subir al escalón más alto del podio. Rodrigo Beltrán y Lucas Tiede completaron los tres primeros puestos, seguidos por Guillermo Barberón, Joaquín López Morán, Osvaldo Héctor Fernández, Ariel Raimundo y Daniel Esposito.

En el Zonal Pista Clase 1, Gerardo Danessa celebró un merecido triunfo tras una final muy disputada y condicionada por el estado de la pista. Juan Verón finalizó como escolta, mientras que la dupla Sánchez I – Fourcades J completó el podio. Más atrás arribaron Luis Alberto Ramell, Ignacio Di Marco y Walter Andreasen.

El cierre de la jornada quedó en manos del TC del Sudeste, que entregó una de las definiciones más vibrantes de la tarde. Pedro Taranto logró quedarse con la victoria en una competencia cambiante y muy exigente, escoltado por Hugo Garrigo y Claudio Encinas. Roberto Guariste, Raúl Ruiz, Eduardo Finocchio, Ricardo Soteris, Juliana Garciarena e Iván Durutovich completaron el clasificador final.

La ceremonia de premiación culminó cerca de las 17:10 ante una destacada concurrencia de espectadores que acompañó a lo largo de gran parte de los dos kilómetros del circuito vidalense.

LO QUE VIENE

La próxima cita del Grupo Mar y Sierras será el 6 y 7 de Junio en el tradicional circuito “La Cascada” de Tandil, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo zonal.

N. de la R; fuente Luis O. Sánchez / VértigoMotorsport / Tandil.