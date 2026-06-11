El grupo IRSA desembarca en Mar del Plata y suma al Shopping Los Gallegos a su red de centros comerciales

El Grupo IRSA anunció la incorporación del histórico Shopping Los Gallegos a su cartera de centros comerciales, marcando su llegada a Mar del Plata, una de las ciudades donde la compañía buscaba consolidar su presencia desde hace años.
La operación representa un paso estratégico para la empresa, que suma a su red uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad.
Con más de un siglo de historia, Los Gallegos forma parte de la identidad marplatense y se ha convertido en un punto de referencia para generaciones de vecinos y turistas.
El edificio, que originalmente funcionó como una tradicional tienda departamental, fue transformado en 1994 en el shopping que opera actualmente, a partir de un proyecto desarrollado por el estudio Pfeiffer Zurdo. Su importancia para la comunidad fue reconocida por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, que lo declaró Sitio de Interés Turístico.
Desde la compañía señalaron que la incorporación de Los Gallegos apunta a potenciar un espacio profundamente integrado a la vida urbana de Mar del Plata, preservando su identidad histórica y arquitectónica. En ese sentido, adelantaron que las inversiones estarán destinadas a fortalecer la propuesta comercial, mejorar la experiencia de los visitantes y consolidar su rol como lugar de encuentro para la comunidad.
N. de la R; fuente Mar del Plata 24, noticias.
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