El grupo IRSA desembarca en Mar del Plata y suma al Shopping Los Gallegos a su red de centros comerciales

El Grupo IRSA anunció la incorporación del histórico Shopping Los Gallegos a su cartera de centros comerciales, marcando su llegada a Mar del Plata, una de las ciudades donde la compañía buscaba consolidar su presencia desde hace años.

La operación representa un paso estratégico para la empresa, que suma a su red uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad.

Con más de un siglo de historia, Los Gallegos forma parte de la identidad marplatense y se ha convertido en un punto de referencia para generaciones de vecinos y turistas.