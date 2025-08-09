El grupo de bochas del Club Ferroviario realizó un almuerzo y distinción a Vicente Etcheverry

La jornada arrancó pasada la hora 9 con partidos preliminares de un torneo de tríos elegidos y cerca de las 13.30 hs, almuerzo con toda la familia bochofila y allegados a Vicente. Posteriormente se concretó reconocimiento y la entrega de un presente, finalizando luego con la etapa final del torneo.

El agradecimiento de los organizadores

En redes; Ferroviarios agradeció; «Gran jornada de BOCHAS en el. Se jugaron las semifinales de la primera edición de torneo comercial de dúos. En primer turno el dúo conformado por padre e hijo Vicente y Sebastián Etcheverry vencieron en un ajustado encuentro a Mariano Fontana y Wili Videla por 12-9. En segundo turno Gustavo De Felipe y Javier Carrizo en un fugas encuentro vencieron 12-0 a su par de Rauch Juan caballero y Rubén Ponzo (algo ilógico) cosas de las bochas, porque no existe esa diferencia entre esos jugadores. Hermoso torneo semanal que de a poco llega a su fin , los esperamos el próximo viernes a disfrutar de lo que será una hermosa final de bochas».