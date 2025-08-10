El Frente de Unidad Docente Bonaerense participó de una reunión virtual por los salarios

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) fue convocado la semana pasada por el Gobierno de la Provincia a una reunión en formato virtual de la Comisión Paritaria Salarial Docente. Participaron representantes de Trabajo, Hacienda, Empleo Público y DGCyE.

En continuidad con el encuentro del pasado martes, donde se expusieron los requerimientos de las organizaciones sindicales, el gobierno provincial presentó una propuesta salarial trimestral: agosto 1,6%, y octubre 1,6% cuya base de cálculo sería el mes de Julio, considerando el último aumento y con la reapertura de la Comisión Paritaria para la segunda quincena del mes de octubre.

Las organizaciones que integramos el FUDB consideramos insuficiente la propuesta salarial.

Asimismo los sindicatos expresamos que ante el cierre de liquidación a los y las Jubilados, se les realice como pago a cuenta el 1,6 %. Y que en la siguiente liquidación perciban la mejora salarial correspondiente.

También se expresaron propuestas de nuevos acuerdos paritarios para avanzar en mejoras de las condiciones laborales.

Se pasa a un cuarto intermedio, a la espera de una nueva convocatoria, de carácter urgente, que ofrezca una alternativa superadora, en pos de una recomposición salarial real para las y los docentes bonaerenses.

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE

AMET – FEB – SADOP – SUTEBA – UDOCBA