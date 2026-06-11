El fenómeno del Mundial 2026 esta entre notros / Todos los partidos, día a día

Consulta el calendario completo del Mundial 2026™ en Canadá, México y EE. UU.: los 104 partidos del torneo de 48 selecciones, con fechas, sedes y horarios.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la edición más grande en la historia: 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos. En esta página puedes consultar el calendario completo del Mundial 2026™, con fechas, sedes y horarios, además de los encuentros que se disputarán en territorio mexicano y la información de fase de grupos y rondas eliminatorias.

El viernes 5 de diciembre se realizó en Washington el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que conformó los doce grupos de la cita máxima que comienza el próximo 11 de junio. La edición más grande jamás vista del evento mundial verá 104 juegos con 48 equipos jugados en 16 ciudades anfitrionas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. El sábado 6 de diciembre, por su parte, se develó el calendario definitivo de la Copa Mundial, con los horarios, sedes y encuentros.

El torneo se celebra en Norteamérica luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 el último antecedente. La Selección argentina defenderá el título luego de quedarse con la estrella tras vencer por penales a Francia en la final de la Copa Mundial 2022.

Al igual que sucediera en Sudáfrica 2010, México y Sudáfrica serán los protagonistas del partido inaugural del torneo. Tendrá lugar el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro.

Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos de final.

Cabe destacar que una de las novedades tiene que ver con la acumulación de amarillas. A partir de esta edición, los jugadores quedarán limpios de amarillas tras la fase de grupos y luego volverán a quedar limpios tras los cuartos de final. Recordemos que dos amarillas acarrean suspensión.

El nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final, a jugarse el domingo 19 de julio, tienen que atravesar ocho partidos, uno más de los disputados en la última Copa Mundial de la FIFA 2022™, en Catar.

El viernes 5 de diciembre de 2025, el mundo descubrió los partidos de la fase de grupos que se disputarán en la Copa Mundial de la FIFA 26™, con todas las miradas puestas en el Kennedy Center de Washington D. C.

Los aficionados pueden mostrar su interés por entradas en fifa.com/tickets. También puedes obtener información sobre los paquetes de hospitalidad en FIFA.com/hospitality.

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Fase de grupos: calendario y horarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Todos los horarios son del Este de Estados Unidos

Jueves, 11 de junio 2026

15:00 – México v Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México 22:00 – República de Corea v República Checa – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

15:00 – Canadá v Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Toronto 21:00 – Estados Unidos v Paraguay – Grupo D – Estadio Los Ángeles

Sábado, 13 de junio 2026

15:00 – Catar v Suiza – Grupo B – Estadio Bahía de San Francisco 18:00 – Brasil v Marruecos – Grupo C – Estadio Nueva York Nueva Jersey 21:00 – Haití v Escocia – Grupo C – Estadio Boston 00:00 – Australia v Turquía – Grupo D – Estadio BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

13:00 – Alemania v Curazao – Grupo E – Estadio Houston 16:00 – Países Bajos v Japón – Grupo F – Estadio Dallas 19:00 – Costa de Marfil v Ecuador – Grupo E – Estadio Filadelfia 22:00 – Suecia v Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

12:00 – España v Cabo Verde – Grupo H – Estadio Atlanta 15:00 – Bélgica v Egipto – Grupo G – Estadio Seattle 18:00 – Arabia Saudí v Uruguay – Grupo H – Estadio Miami 21:00 – RI de Irán v Nueva Zelanda – Grupo G – Estadio Los Ángeles

Martes, 16 de junio 2026

15:00 – Francia v Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York Nueva Jersey 18:00 – Irak v Noruega – Grupo I – Estadio Boston 21:00 – Argentina v Argelia – Grupo J – Estadio Kansas City 00:00 – Austria v Jordania – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco

Miércoles, 17 de junio 2026

13:00 – Portugal v RD Congo – Grupo K – Estadio Houston 16:00 – Inglaterra v Croacia – Grupo L – Estadio Dallas 19:00 – Ghana v Panamá – Grupo L – Estadio Toronto 22:00 – Uzbekistán v Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México

Sedes de la Copa Mundial de la FIFA 26™ Descubre las 16 ciudades que serán anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 26™

Jueves, 18 de junio 2026

12:00 – República Checa v Sudáfrica – Grupo A – Estadio Atlanta 15:00 – Suiza v Bosnia y Herzegovina – Grupo B – Estadio Los Ángeles 18:00 – Canadá v Catar – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver 21:00 – México v República de Corea – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

15:00 – Estados Unidos v Australia – Grupo D – Estadio Seattle 18:00 – Escocia v Marruecos – Grupo C – Estadio Boston 21:00 – Brasil v Haití – Grupo C – Estadio Filadelfia 00:00 – Turquía v Paraguay – Grupo D – Estadio Bahía de San Francisco

Sábado, 20 de junio 2026

13:00 – Países Bajos v Suecia – Grupo F – Estadio Houston 16:00 – Alemania v Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Toronto 22:00 – Ecuador v Curazao – Grupo E – Estadio Kansas City 00:00 – Túnez v Japón – Grupo F – Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

12:00 – España v Arabia Saudí – Grupo H – Estadio Atlanta 15:00 – Bélgica v Irán – Grupo G – Estadio Los Ángeles 18:00 – Uruguay v Cabo Verde – Grupo H – Estadio Miami 21:00 – Nueva Zelanda v Egipto – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

13:00 – Argentina v Austria – Grupo J – Estadio Dallas 17:00 – Francia v Irak – Grupo I – Estadio Filadelfia 20:00 – Noruega v Senegal – Grupo I – Estadio Nueva York Nueva Jersey 23:00 – Jordania v Argelia – Grupo J – Estadio Bahía de San Francisco Bay

Martes, 23 de junio 2026

13:00 – Portugal v Uzbekistán – Grupo K – Estadio Houston 16:00 – Inglaterra v Ghana – Grupo L – Estadio Boston 19:00 – Panamá v Croacia – Grupo L – Estadio Toronto 22:00 – Colombia v RD Congo – Grupo K – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

15:00 – Suiza v Canadá – Grupo B – Estadio BC Place Vancouver 15:00 – Bosnia y Herzegovina v Catar – Grupo B – Estadio Seattle 18:00 – Escocia v Brasil – Grupo C – Estadio Miami 18:00 – Marruecos v Haití – Grupo C – Estadio Atlanta 21:00 – República Checa v México – Grupo A – Estadio Ciudad de México 21:00 – Sudáfrica v República de Corea – Grupo A – Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

16:00 – Curazao v Costa de Marfil – Grupo E – Estadio Filadelfia 16:00 – Ecuador v Alemania – Grupo E – Estadio Nueva York Nueva Jersey 19:00 – Japón v Suecia – Grupo F – Estadio Dallas 19:00 – Túnez v Países Bajos – Grupo F – Estadio Kansas City 22:00 – Turquía v Estados Unidos – Grupo D – Estadio Los Ángeles 22:00 – Paraguay v Australia – Grupo D – Estadio Bahía de San Francisco

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Viernes, 26 de junio 2026

15:00 – Noruega v Francia – Grupo I – Estadio Boston 15:00 – Senegal v Irak – Grupo I – Estadio Toronto 20:00 – Cabo Verde v Arabia Saudí – Grupo H – Estadio Houston 20:00 – Uruguay v España – Grupo H – Estadio Guadalajara 23:00 – Egipto v Irán – Grupo G – Estadio Seattle 23:00 – Nueva Zelanda v Bélgica – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver

Sábado, 27 de junio 2026

17:00 – Panamá v Inglaterra – Grupo L – Estadio Nueva York Nueva Jersey 17:00 – Croacia v Ghana – Grupo L – Estadio Filadelfia 19:30 – Colombia v Portugal – Grupo K – Estadio Miami 19:30 – RD Congo v Uzbekistán – Grupo K – Estadio Atlanta 22:00 – Argelia v Austria – Grupo J – Estadio Kansas City 22:00 – Jordania v Argentina – Grupo J – Estadio Dallas