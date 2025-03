El dueño del Zamba ante la última chance de estar en la Fiesta del Ternero

La negativa por parte del Municipio de cederle a la Cooperadora del Hospital para que alquile el espacio físico donde se instala todos los años el Zamba ha generado un revuelo en nuestra comunidad, dado que es uno de los lugares más convocantes entre los jóvenes y las familias que le dan un marco sinigual a ese sector de la Fiesta del Ternero.

Ayacuchoaldia.com.ar mantuvo un diálogo con Walter, propietario del Zamba quien se mostró confiado en que podría alcanzar un nuevo acuerdo en otro sector de la ciudad para desembarcar con su convocante juego.

“Ahora estoy en Ayacucho, buscando otro lugar si puedo conseguir. No se si fue a propósito o no desde el municipio. Siempre alquilábamos ese terreno del tanque del agua a la cooperadora del hospital. Hablamos con Lía. En enero se habló y nos dijo que nos despreocupáramos que el terreno era nuestro como todos los años, que ella más adelante nos iba a llamar y nos iba a dar todo el papelerío” contó Walter en un audio de Whastapp.

“Dos semanas antes de la Fiesta nos avisa Lía, amargada, que no le daban el terreno, que querían poner una carpas de turismo, que nos perdonara, que no sabía nada. Nos mató porque nos quedábamos sin terreno. Nos vinimos al otro día a Ayacucho, dos días seguidos estuvimos acá. Pedimos el terrenito que está al lado del tanque del agua y la salita, atrás, en el fondo, un terreno donde nunca se puso nada. Y nos dicen que no se puede porque es plaza” siguió explicando el dueño del Zamba.

Acerca de la búsqueda de otros lugares para poder colocar el Zamba, remarcó que “Los terrenos particulares están todos alquilados. Se nos cerraron las puertas en todos lados. Nos dijeron que buscáramos un privado y ahí nos iban a habilitar. Y hoy fui con la idea de que le iba a alquilar el terreno de Sarmiento casi Solanet. Llegué a un acuerdo con la dueña y en la Municipalidad nos dicen que no se puede allí porque está en zona de restricción. No se por qué porque nosotros no vendemos alcohol ni nada. Es el zamba y unos jueguitos” agregó.

“La señora estaba re enojada porque nos decía que le ponían en el frente puestos de pancho y nadie dice nada” sostuvo.

En la búsqueda se generó otra oportunidad de acceder a un terreno pero que aún está en tratativas y que, como el propio Walter lo expresó a Ayacuchoaldia.com.ar, “no nos convence pero no queremos perdernos la fiesta, queremos estar como sea. Si llegamos a un acuerdo, nos arriesgaremos” dijo.

“No tenemos nada contra el municipio, hace 25 años que venimos, jamás tuvimos un problema. Sí, creo que estuvieron mal en decirnos a última hora porque nos mataron. No sé que carpa pondrán de turismo pero con tiempo nos podríamos haber organizado. Esta es la última chance que tenemos. Si no nos sale, no podremos venir con el zamba” concluyó.

