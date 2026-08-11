El Duatlón – Running – MTB Vos elegís “tu desafío”, Ayacucho / Se correrá el 20-9-2026

DESAFÍO TEMPLE DE ACERO
Duatlon – Running – MTB
Vos elegís “tu desafío”
Domingo 20 de Septiembre – Ayacucho (Rincón de los Difuntos)
Lugar: Centro Recreativo Comunal del Club Independiente de Ayacucho
Ubicación: CLIK ACA
Organiza: Ateneo Cultural y Deportivo J. M. Estrada
Auspicia: Municipalidad de Ayacucho.
Crono: Kilómetro Infinito
Modalidades: El desafío se desarrollará en TRES modalidades,
DUATLON POR EQUIPOS, esto significa que el atleta hará sus 9 km y el ciclista sus 36 km sin necesidad de esperar el traspaso de la posta, el tiempo final se conformará por la suma de los tiempos que ambos hayan registrado.
RUNNING, podrán hacerlo de forma individual de acuerdo a las categorías especificadas.
MOUNTAIN BIKE, podrán hacerlo de forma individual de acuerdo a las categorías especificadas.
BONUS TRACK: quienes participan del DUATLON POR EQUIPOS, participan también en categorías de RUNNING y de MTB, según corresponda.
Cualquier duda sobre las modalidades y/o categorías pueden consultarlas al mail kminfinito@live.com.ar
El circuito se desarrollará en las inmediaciones del Club Independiente, calles aledañas y cava tosquera, lo que conforma un clásico circuito de Cross de baja dificultad técnica.
Alojamiento gratuito disponibles para corredores, en 4 habitaciones de 10 camas con colchon, frazada y almohada cada una, con baño privado y SUM con cocina. Deben proveerse, ropa de cama, toallas y elementos de cocina.
Solicitar lugar al momento de enviar el comprobante de pago.
CATEGORÍAS:
(en todos los casos se computa la edad de los atletas y ciclístas al 31/12/2026)
DUATLON POR EQUIPOS: 9K RUNNING + 36K MTBDamas A – hasta 89 años
Damas B – de 90 años en más
Mixtos A – hasta 79 años
Mixtos B – de 80 a 99 años
Mixtos C – de 100 años en más
Caballeros A – hasta 79 años
Caballeros B – de 80 a 94 años
Caballeros C – de 95 a 109 años
Caballeros D – 110 años en mas
En caso de no conformarse categorías de DUATLON EN EQUIPOS, con un mínimo de 3 EQUIPOS, se fusionarán categorías entre sí de acuerdo al criterio de la organización y su decisión será inapelable.
CATEGORÍAS de RUNNING – 9 km
Damas A – hasta 29 años
Damas B – 30 a 39 años
Damas C – 40 a 49 años
Damas D – 50 a 59 años
Damas E – de 60 años en más
Caballeros A – hasta 29 años
Caballeros B – 30 a 39 años
Caballeros C – 40 a 49 años
Caballeros D – 50 a 59 años
Caballeros E – de 60 años en más
CATEGORÍAS de MTB – 36 km (4 vueltas)
ESTA COMPETENCIA OTORGARÁ 5 PUNTOS POR PRESENTISMO A QUIENES YA TENGA ALGUNA FECHA CORRIDA DEL CAMPEONATO KMI.
Damas A – hasta 29 años
Damas B – 30 a 39 años
Damas C – 40 a 49 años
Damas D – 50 a 59 años
Damas E – de 60 años en más
Caballeros A – hasta 29 años
Caballeros B – 30 a 39 años
Caballeros C – 40 a 49 años
Caballeros D – 50 a 59 años
Caballeros E – de 60 años en más
En caso de no conformarse categorías individuales de Running o de MTB, con un mínimo de 3 participantes, se fusionarán categorías entre sí de acuerdo al criterio de la organización y su decisión será inapelable.
MAS INFO:
Celular: (249) 4551251 – E-mail: kminfinito@live.com.ar
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