El Duatlón – Running – MTB Vos elegís “tu desafío”, Ayacucho / Se correrá el 20-9-2026

DESAFÍO TEMPLE DE ACERO

Duatlon – Running – MTB

Vos elegís “tu desafío”

Domingo 20 de Septiembre – Ayacucho (Rincón de los Difuntos)

Lugar: Centro Recreativo Comunal del Club Independiente de Ayacucho

Ubicación: CLIK ACA

Organiza: Ateneo Cultural y Deportivo J. M. Estrada

Auspicia: Municipalidad de Ayacucho.

Crono: Kilómetro Infinito

Modalidades : El desafío se desarrollará en TRES modalidades,

DUATLON POR EQUIPOS, esto significa que el atleta hará sus 9 km y el ciclista sus 36 km sin necesidad de esperar el traspaso de la posta, el tiempo final se conformará por la suma de los tiempos que ambos hayan registrado.

RUNNING, podrán hacerlo de forma individual de acuerdo a las categorías especificadas.

MOUNTAIN BIKE, podrán hacerlo de forma individual de acuerdo a las categorías especificadas.

BONUS TRACK : quienes participan del DUATLON POR EQUIPOS, participan también en categorías de RUNNING y de MTB, según corresponda.

Cualquier duda sobre las modalidades y/o categorías pueden consultarlas al mail kminfinito@live.com.ar

El circuito se desarrollará en las inmediaciones del Club Independiente, calles aledañas y cava tosquera, lo que conforma un clásico circuito de Cross de baja dificultad técnica.

Alojamiento gratuito disponibles para corredores, en 4 habitaciones de 10 camas con colchon, frazada y almohada cada una, con baño privado y SUM con cocina. Deben proveerse, ropa de cama, toallas y elementos de cocina.

Solicitar lugar al momento de enviar el comprobante de pago.

CATEGORÍAS :

(en todos los casos se computa la edad de los atletas y ciclístas al 31/12/2026)

DUATLON POR EQUIPOS: 9K RUNNING + 36K MTBDamas A – hasta 89 años

Damas B – de 90 años en más

Mixtos A – hasta 79 años

Mixtos B – de 80 a 99 años

Mixtos C – de 100 años en más

Caballeros A – hasta 79 años

Caballeros B – de 80 a 94 años

Caballeros C – de 95 a 109 años

Caballeros D – 110 años en mas

En caso de no conformarse categorías de DUATLON EN EQUIPOS, con un mínimo de 3 EQUIPOS, se fusionarán categorías entre sí de acuerdo al criterio de la organización y su decisión será inapelable.

CATEGORÍAS de RUNNING – 9 km

Damas A – hasta 29 años

Damas B – 30 a 39 años

Damas C – 40 a 49 años

Damas D – 50 a 59 años

Damas E – de 60 años en más

Caballeros A – hasta 29 años

Caballeros B – 30 a 39 años

Caballeros C – 40 a 49 años

Caballeros D – 50 a 59 años

Caballeros E – de 60 años en más

CATEGORÍAS de MTB – 36 km (4 vueltas)

ESTA COMPETENCIA OTORGARÁ 5 PUNTOS POR PRESENTISMO A QUIENES YA TENGA ALGUNA FECHA CORRIDA DEL CAMPEONATO KMI.

Damas A – hasta 29 años

Damas B – 30 a 39 años

Damas C – 40 a 49 años

Damas D – 50 a 59 años

Damas E – de 60 años en más

Caballeros A – hasta 29 años

Caballeros B – 30 a 39 años

Caballeros C – 40 a 49 años

Caballeros D – 50 a 59 años

Caballeros E – de 60 años en más

En caso de no conformarse categorías individuales de Running o de MTB, con un mínimo de 3 participantes, se fusionarán categorías entre sí de acuerdo al criterio de la organización y su decisión será inapelable.

MAS INFO:

Celular: (249) 4551251 – E-mail: kminfinito@live.com.ar