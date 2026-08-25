El Diputado Civale brindó una charla en la UCR local sobre transición energética y economía circular

El Comité de la Unión Cívica Radical recibió este lunes por la tarde noche la presencia del Diputado Provincial Matías Civale, quien brindó una charla sobre “Transición energética y economía Circular”. La charla fue desarrollada bajo la coordinación de Formación Política de la Mesa Directiva del Comité “Dr. Pedro Solanet”.

El ex Secretario de Economía y Secretario de Gobierno de la ciudad de Tandil, disertó detallando experiencias al momento de haber estado al frente de la presidencia de La Usina de Tandil.

El actual Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio detalles también sobre su “proyecto de Ley relacionado con la Transición Energética, a través de los resultados conseguidos en Tandil, con una visión moderna pensando políticas ambientales que promuevan el desarrollo a través de energía limpia, economía circular y desarrollo bonaerense” señalaron desde el centenario partido.

“Civale, luego de la charla, intercambió pareceres con los asistentes, logrando un encuentro ameno donde su pudo debatir y reflexionar sobre el momento político y social que vive la provincia y el país” contaron en las redes sociales de la UCR local.