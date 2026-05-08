El dilema del clima y las clases

La cuestión del clima y su vinculación a la suspensión o no de las clases escribió un nuevo capítulo este viernes con el temporal de viento que había generado la emisión de una alerta por parte del Servicio Meteorológico Nacional.

En principio, el turno mañana tuvo suspendida toda la actividad aunque el cuestionamiento generalizado fue que la notificación llegó con muchos de los chicos ya dentro de las aulas.

Para el turno tarde como el vespertino nocturno, las autoridades optaron por aguardar la evolución del clima y resolver, que finalmente fue la normalización de la actividad.

La realidad es que toda decisión tendrá sus cuestionamientos. Ya en anteriores oportunidades, ante una suspensión de clases, la opinión pública contrastaba con que “el clima no había sido tan hostil como para haber suspendido”, volcando la responsabilidad hacia el sector docente acusándolo de aprovechar la cuestión para no dar clases.

Lo de hoy fue distinto ya que se dieron clases en turno tarde y noche con permanencia de la alerta y…también fue cuestionado. Quizás lo más discutible haya sido la inmediatez al horario de ingreso que se dio a conocer la novedad de suspensión en el Turno Mañana, aunque también es cierto que a primera hora del día cuesta comunicar de manera efectiva.

Lo cierto es que lo fundamental es cuidar la integridad física de los alumnos como de todo el personal docente y no docente que está afectado al sistema educativo. Como lo expresa el dicho popular, es preferible prevenir que curar.