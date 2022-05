El diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar cumplirá 11 años en la web este 22 de Mayo

El diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar cumplirá 11 años en la web. Hace un poco más de una década, comenzaba nuestro sueño de un medio propio. Parecía mucho, porque siempre trabajamos en relación de dependencia, para otro, pero esta vez parecía posible.

Nada fue fácil en el comienzo. La inversión, la dedicación el aprendizaje. Entender un programa y su uso, conocer detalles de como publicar y editar una noticia, como iba la foto, que tamaño no debía guardar, como encontrar la publicación, en que sección estaría y como se vería en portada.

Párrafo aparte fue vender publicitariamente algo que no era tangible. Un medio que no se podía comprar, ni sintonizar, sino verlo gratuitamente en la web. Pensemos que hace 10 años, no tenía casi nadie internet en su casa, comercio, escuela, o sitio público. Esto llegó hace poco tiempo, como cuando de pronto todos tuvimos un celular para recibir la noticia a cada instante.

Esto ultimo surgió por la innovación desde hace un tiempo cuando los suscriptores se fueron sumando, aceptando recibir las publicaciones y donde se encuentren en el mundo reciben al instante la noticia de lo que pasa en Ayacucho. Muchos aún no creen en esta nueva forma de informarse, son anti-internet y por ello no conocen un mundo fantástico fácil y practico de usar que llega a miles de personas al instante.

Los anunciantes merecen un reconocimiento especial, son los que desde un principio han estado y se han ido renovando para ofrecer sus servicios, mostrar lo que venden, promocionar ofertas o planes y condiciones especiales. En este sentido, que el banner – El cuadrado o rectangular donde se muestra el aviso – pueda direccionarse al sitio de la empresa o negocio, posibilita utilizar a ayacuchoaldia.com.ar en forma plena y con un plus que otros medios no ofrecen.

Con el campo y la ciudad hace 11 años

Siempre estuvo La Rural de Ayacucho. Desde el primer día. Desde la época de Luciano cuando nos pasaba algún dato, con la sucesión de presidentes y nuevas comisiones. Desde los inicios apoyaron, y se dio una relación extraordinaria de confianza y mutuo respeto, incluso cuando hubo situaciones difíciles de atravesar o acompañar. Nunca dijeron basta, incluso al declararse la cuarentena seguimos esta relación de 10 años de forma inseparable.

Las coberturas de las Exposiciones y Remates de Reproductores ha sido otro clásico a lo largo de estos 11 años, aunque verdaderamente cuesta mucho aún que las empresas vinculadas a la actividad, se sumen y reconozcan la labor que se efectúa en esta sección, que siempre acompañó y acompañara a los que producen en su tierra para el beneficio de toda una comunidad.

El apoyo de empresas y comercios es vital para seguir

El comercio estuvo siempre dispuesto a sumarse. Es verdad que los costos publicitarios no siempre son comprendidos para una diario digital. Muchos comercios son tentados con costo irrisorios que les permite publicitar en los medios locales, pero ello conspira contra una debida actualización y mantenimiento de los sitios o medios, que finalmente con el tiempo declinan en invertir para mejoras, lo que a su vez obliga a emprender otras actividades ya que no les es rentable el medio periodístico que construyeron.

Algunos por falta de constancia dejan, otros desaparecen. Pero si se cuenta con una cartera atractiva, que se renueva, que acompaña el interés de las partes es mutuo, los resultados afloran y la empresa propia crece y se mantiene vigente. Ello ha sido por los aportes publicitarios de los negocios e instituciones que invierten en este sitio. Algunos desde hace 10 años ininterrumpidamente.

Siempre junto al deporte ayacuchense

Una de las ideas fuerza del diario fue estar con todos los deportes. Eso nos trabajo muchos seguidores y lectores, ya que el interesado en una actividad puntual encuentra en pocas horas la info, y sino desde cualquier parte o ciudad del mundo puede ingresar a la sección, o buscar en la parte superior en la lupa puesta a tal efecto la información o resultado que desee.

Sin apoyo Municipal por segunda vez en 11 años

Desde los inicios del diario contamos con pauta oficial desde el Municipio de Ayacucho. Siendo siempre un tema especial para nuestra publicación. Sin embargo, y a pesar que durante 2019 y 2020 se pagaba el 10 % de lo que recibían otros medios de la ciudad.

Nuestra idea siempre fue mantenernos libres e independientes, a pesar que para muchos eso no es posible de entender. Tenes que tener una idea o responder a alguien se nos decía. Alguna vez desde Tandil nos preguntaban puntualmente esto. Y la respuesta sorprendió mucho, por que solo dos personas en forma directa construimos este sitio, y con el apoyo de personas bien intencionados, nuestra familia e hijos, más allegados de máxima confianza todo trascurrió hasta hoy.

Los lectores, suscriptores y el pueblo que son “lo más”

Chicos… ¿Dónde puedo comprar el diario?…La pregunta se repetía en 2011 a cada semana….Es virtual respondíamos. La gente lo fue entendiendo, el público se fue renovando y nuevas generaciones comenzaron a descubrir el sitio. La posibilidad de conocer verdaderamente lo que pasa en la ciudad donde te encuentres en la provincia que estés, en el país que estés o en cualquier parte del mundo.

Descubrimos los miles de ayacuchense que viven por ahí, y al conocer de esta propuesta volvieron a tener lazos con la ciudad y su gente, que es uno de los aspectos más destables y logros más importantes para nosotros. La persona que existe y se relaciona con sus afectos, la vida, los amigos, los recuerdos y ese Ayacucho que esta lejos o cerca, pero siempre les pertenece ya que la distancia no borra esas huellas únicas de una niñez linda y bien disfrutada.

11 años y mucho por dar todavía

Es verdad que pasó el tiempo. Que nos vamos poniendo grandes, Que esta pandemia de…que nos tiene mal a todos, y aunque muchos aún dudas se esta llevando demasiados afectos, gente querida y buena, amigos, familia, seres cercanos y no tanto…

Este nuevo tiempo que nos toca vivir, lleno de incertidumbre y dudas, creemos que debe servirnos para ser más humanos. Más personas de bien, empáticos, sinceros, libres, únicos cada cuál con sus más o sus menos, pero que sea capaz de sumar, respectar, ayudar, solidarizarse con el que está enfermo, o no tiene para comer o pasa frío.

Estamos orgullosos de sentirnos y ser independientes, porque cada vez que escribimos una nota no tenemos que pensar lo que a otros les pueda molestar o enojar, escribimos, contamos, arriesgamos nuestro físico en la ruta, en un incendio o en un accidente. Nos importa todo por igual, una campaña solidaria, un bingo, un evento solidario, un anuncio de una institución, al Fiesta del Ternero y cada noticia que debe ser contada. Y es cierto también, que muchas veces se saben cosas, pero no son para publicarse en un medio que se digne de ser serio y creíble siempre.

Gracias, de corazón. A cada uno de ustedes, que una vez más si llegaron hasta el final del artículo, nos demuestran su fidelidad y ganas de saber, pero de contar con la realidad, lo que paso o pasará en al ciudad, sin filtros, sin retazos, sin miedos…Gracias, muchas gracias.

Sergio A. Loscalzo – Pablo H. Tusq Co-propietarios del diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar – 11 años