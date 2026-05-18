El Club Leo realiza hoy una Colecta Solidaria de Cabello para pelucas oncológicas

El Club Leo de Ayacucho lanzó una Colecta Solidaria de cortes de pelo y donación de cabello, para la confección de pelucas oncológicas. “Un pequeño gesto es una gran sonrisa” remarcan como lema.

La iniciativa se concretará hoy lunes 18 de Mayo de 15 a 19 horas en el Club de Leones, 25 de mayo 977. Aquí algunas características para poder donar:

*Mínimo a donar: 10 cm de largo medido desde donde comienza el crecimiento del cabello.

*Cabello limpio y seco: Sin residuos de cremas, geles o productos.

*Sin tratamientos químicos: Sin tinturas, decoloraciones, alisados o permanente.