El Club Independiente cumple 99 años

En el Barrio conocido como «El Perejil», ante la iniciativa de un grupo de jóvenes unidos por el deporte, comenzaba a dar sus pasos el Club Independiente. Cobijados en una vieja casa de San Martin y Güemes, los muchachos daban rienda suelta a sus ilusiones, con más ganas que recursos pero con mucho impulso, el mismo que transmitieron a todos los que fueron tomando la posta y haciendo de aquella inicial idea.

Muchas historias y anécdotas que fueron quedando en la memoria de amigos, socios e integrantes de las distintas comisiones que llevaron sus riendas. En su fax deportiva cuenta con 15 títulos oficiales de nuestro fútbol, alguna hazaña difícil de olvidar, cuando en 1940 en un memorable partido logró derrotar a la primera profesional del Club Ferrocarril Oeste 2 a 1.

Tuvo varias sedes y canchas, pero el hecho que se destaca de su historia es aquella gran decisión de comprar las 42 hectáreas del viejo Molino, de vital importancia para nuestra comunidad, dotándose al mismo de distintas comodidades que se disfrutan los 365 días del año, y siendo uno de los principales atractivos recreativos y turísticos de la ciudad .

La casona data de 1905, cuando el por entonces propietario del molino harinero “San Juan”, Juan Gil, ordenó su construcción para ser utilizado como administración de la empresa y vivienda para su familia.

El Molino San Juan, ubicado en el predio también, tiene una historia interesante y que es parte de nuestro patrimonio local.

Fue de Juan Labat, siendo la primera industria local, que comenzó en 1876 como molino harinero que proveía de harina a nuestra ciudad.

Su moviniento era impulsado por el arroyo Tadileofú que atraviesa dicho Club.

En cuanto a flora y fauna podemos encontrar una gran variedad de especies autóctonas de la zona.

Actualmente podemos disfrutar del piletón, anfiteatro para distintas actividades culturales y musicales y el albergue. También senderos para peatones y otros para autos y motos. Son motivo de distintas realizaciones en conjunto con el municipio, mientras que el camping, parrillas, canchas de fútbol y la casita azul para eventos son administrados por la institución roja.

Felicidades a este hermoso espacio que hoy todos los ayacuchenses y quienes nos visitan podemos disfrutar!!

N. de la R; fuentes propias y fotos de Ruta perfecta.