El Club Defensores realizó una gran venta de pollos y chorizos / Este lunes 17 al mediodia

Gran acompañamiento una vez más para el tricolor. Este lunes se realizó una nueva venta de pollos y chorizos, esta vez con epicentro en el predio de Av. Bavio.

El incansable grupo de trabajo dela entidad, había realizado una pre venta a contactos y comunidad en general, que en este feriado volvió a responder y acompañar, lo que le permite al club seguir compitiendo y afrontando los compromisos de este 2026.

Desde la institución se mostraron agradecidos por este respaldo, que una vez más demostró la respuesta de la gente ante el esfuerzo y los logros del Club Defensores, producto de su compromiso y trabajo mostrado a diario.

N. de la R; fotos Radio Ayacucho.