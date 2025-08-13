El Club de Leones y una tarde de juegos y alegría con los niños del Jardín de Infantes N° 907” Abel Pérez”

En el marco del Mes de las Infancias, este martes por la tarde vivimos una jornada llena de sonrisas, juegos y alegría junto a los niños y niñas del Jardín de Infantes N° 907” Abel Pérez”. Como cada año, nos visitaron para disfrutar de una tarde especial en nuestro tradicional carrusel, un espacio que guarda historias, risas y momentos compartidos por generaciones.

Agosto es un mes que invita a poner en el centro a las infancias, recordando que cada niño y niña merece crecer rodeado de cuidado, respeto y oportunidades para jugar y aprender. En el Club de Leones de Ayacucho creemos que estos pequeños grandes momentos fortalecen la comunidad y siembran recuerdos imborrables.

Verlos subir al carrusel, elegir su caballo favorito y girar entre risas nos recuerda por qué es tan importante mantener viva esta tradición. Como institución, siempre estamos dispuestos a abrir nuestras puertas y acompañar actividades que promuevan el bienestar y la felicidad de los más chicos.

Porque celebrar a las infancias no es solo cuestión de un mes: es un compromiso diario con el futuro.