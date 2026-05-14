El Club de Leones de Ayacucho, junto al Club Leo, realizará un encuentro comunitario el lunes 25 de Mayo a las 14:30 horas en su sede de Sarmiento y 25 de Mayo.

El evento contará con cinco rondas de juego con importantes premios en órdenes de compra. En la primera ronda se entregarán $30.000 al terno, $ 40.000.- a la línea y $ 70.000.- al cartón lleno. En la segunda, los premios ascienden a $ 30.000, $ 60.000 y $ 120.000 respectivamente, mientras que en la tercera serán de $ 30.000.-, $ 70.000.- y $ 150.000.-

En la cuarta ronda, los montos serán de $60.000 al terno, $ 90.000 a la línea y $ 250.000 al cartón lleno. La quinta y última ronda ofrecerá los premios más importantes: $ 150.000, $ 350.000 y $ 1.500.000.

El valor de la boleta es de $ 20.000 y el total en premios alcanza los $ 3.000.000. Todo lo recaudado será destinado a la institución para el desarrollo de obras de caridad y actividades solidarias en la comunidad.

Más información y para solicitar tu cartón, comunícate con Angelica al: +54 9 2494 30-8101