El Club de Leones de Ayacucho concretará la 27° edición de la tradicional cena “A Todo Campo”

El Club de Leones de Ayacucho anunció la realización de la 27° edición de la tradicional cena “A Todo Campo”, un evento que año tras año reúne a la comunidad en una noche de encuentro y camaradería. Se venden las últimas tarjetas.

La celebración se llevará a cabo este sábado 13 de junio de 2026, desde las 21:30 horas, en la sede del Club de Leones de Ayacucho. El valor de la tarjeta fue fijado en 70.000 pesos.

El menú incluirá empanada, chorizo asado, ensaladas, bebidas, mesa de postres y repostería criolla. Además, la propuesta contará con música y baile para completar la velada.

Desde la institución destacaron que se trata de una de las actividades más tradicionales del calendario leonístico local, invitando a socios, colaboradores y vecinos a compartir una noche.