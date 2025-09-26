El Club de leones concretó una nueva entrega de útiles este jueves 25 de Septiembre

En la noche del jueves 25 de septiembre, el Club de Leones de Ayacucho llevó adelante una nueva entrega de útiles escolares y materiales básicos para instituciones educativas de la ciudad. El encuentro se realizó en la sede ubicada en 25 de Mayo y Sarmiento, donde participaron directivos y representantes de distintos establecimientos.

Esta segunda tanda de donaciones forma parte de la campaña solidaria que impulsa la entidad desde comienzos de año, con el objetivo de acompañar a estudiantes en ambas etapas del ciclo lectivo.

El presidente del Club, Dr. Luis Moro, destacó la importancia de reservar recursos para el tramo final del año escolar. “Muchos chicos necesitan contar con todos los elementos para poder estudiar”, expresó.

“Cada vez que eligen nuestros salones, compran un cartón de bingo o participan de una rifa, nos están ayudando a sostener estas acciones”, agregó.

En esta oportunidad, los materiales fueron destinados a las siguientes instituciones:

•Escuelas Primarias: N° 2, 3, 4, 7, 11, 12, 25 y 28

•Escuelas Secundarias: N° 5, 8 y 9

•CEC

•Escuela Especial N° 501

•APIDDA

El Club de Leones anunció además el lanzamiento de una nueva rifa, que se presentará próximamente y contará con premios destacados, con el objetivo de seguir fortaleciendo la labor solidaria.

Con esta iniciativa, la institución refuerza su compromiso de colaborar con el acceso a la educación, apostando al esfuerzo conjunto con la comunidad de Ayacucho.