El Club Atlético realiza el 1er Festival Nacional de Pelota a Paleta – 21, 22 y 23 de Noviembre

Desde el Club Atlético Ayacucho invitamos a toda la comunidad pelotari, y al público en general, a vivir este festival de nuestro querido deporte.

Se jugarán dos torneos en simultaneo, tanto en Trinquete como en Frontón, con mas de 200 jugadores de todo el país y la presencia de parejas de Uruguay. Así como también jugadores de gran valor en lo que respecta a la historia de la Pelota Paleta.

Haremos un repaso histórico de lo que significa la Pelota Paleta como desarrollo integral, integración social y fomento de valores.

Desarrollaremos además actividades culturales, muestra de artesanos, concurso fotográfico, torneo de Mus, peña y baile.

Esperamos contar con su presencia y juntos vivir un fin de semana inolvidable en nuestro querido Ayacucho.