El CIIE propone para el 18-6, «Soberanía de los cuerpos. Derechos sexuales y (no) reproductivos”. Film: “Belén»

Propuesta de extensión CIIE
Cine Debate:
Título: «Soberanía de los cuerpos. Derechos sexuales y (no) reproductivos”. Film: “Belén»
Organiza: CIIE Ayacucho
Formadoras: ETR Eugenia Bordagaray, ETR Luciana Fraydearena
Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades. Estudiantes de profesorados.
Fecha: jueves 18 de Junio a las 18.30 hs.
Lugar: CASA DE LA CULTURA (Yrigoyen 941 – Ayacucho)
INSCRIPCIÓN:
https://formacionpermanente.abc.gob.ar/inscripcion/inscciie/datainsc.php?i_f=20183
Recordar que realizando un seminario y participando de dos experiencias de extensión CIIE se acredita el trayecto con certificación bonificante (por eso no olviden de inscribirse en el enlace)
Consultas: ciie006@abc.gob.ar
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