El CIIE propone para el 18-6, «Soberanía de los cuerpos. Derechos sexuales y (no) reproductivos”. Film: “Belén»

Propuesta de extensión CIIE

Cine Debate:

Título: «Soberanía de los cuerpos. Derechos sexuales y (no) reproductivos”. Film: “Belén»

Organiza: CIIE Ayacucho

Formadoras: ETR Eugenia Bordagaray, ETR Luciana Fraydearena

Destinatarios: Docentes de todos los niveles y modalidades. Estudiantes de profesorados.

Fecha: jueves 18 de Junio a las 18.30 hs.

Lugar: CASA DE LA CULTURA (Yrigoyen 941 – Ayacucho)

INSCRIPCIÓN:

https://formacionpermanente.abc.gob.ar/inscripcion/inscciie/datainsc.php?i_f=20183

Recordar que realizando un seminario y participando de dos experiencias de extensión CIIE se acredita el trayecto con certificación bonificante (por eso no olviden de inscribirse en el enlace)

Consultas: ciie006@abc.gob.ar