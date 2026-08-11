El CIIE anuncia varios talleres fuera de servicio

Dirección General de Cultura y Educación. Dirección Provincial de Educación Superior

Dirección de Formación Docente Permanente. CIIE Ayacucho “Oscar Damián Paglione”

Inscripción abierta. Formación docente de calidad y con puntaje

Taller fuera de servicio

SINCRÓNICO

● CIENCIAS NATURALES NIVEL PRIMARIA

Los seres vivos, origen y adaptaciones. El desafío de su enseñanza en el Nivel Primario

Formadora: ETR Alejandra Torrez

Síntesis: la enseñanza sobre los seres vivos y su origen en el nivel primario es crucial para fomentar una comprensión científica sólida desde temprana edad. Al desterrar ideas pseudocientíficas, se promueve el pensamiento crítico y se evita la perpetuación de conceptos erróneos. La enseñanza por indagación permite a las y a los docentes guiar a los niños y a las niñas en la exploración y descubrimiento, superando obstáculos epistemológicos y desarrollando habilidades investigativas. La propuesta en este taller brindará a los y las docentes una serie de dispositivos de enseñanza y recursos didácticos contextualizados, para potenciar sus clases y lograr modos de conocer significativos, para que los niños y las niñas puedan enfrentar desafíos futuros con una base sólida en la ciencia y el pensamiento crítico.

Destinatarios: Primaria (todos), PS y PC (/OE, /OS, /FO, /MR, /GP, /BP), Adultos (/MC), Especial (/IM, /DC, /DH, /DM, /TP, /TD, /SH, /AL, /BE)

Día y horario: Martes a las 18 hs.

Duración: 5 encuentros sincrónicos. Se dicta cada 15 días. Inicia 18/08

Fechas tentativas: 18/08 – 1/09 – 15/09 – 29/09 – 13/10

INSCRIPCIÓN: Completando este formulario (revisar bien los datos que se cargan). https://formacionpermanente.abc.gob.ar/inscripcion/inscciie/datainsc.php?i_f=23768

Consultas: ciie006@abc.gob.ar

Dirección General de Cultura y Educación. Dirección Provincial de Educación Superior

Dirección de Formación Docente Permanente. CIIE Ayacucho “Oscar Damián Paglione”

Inscripción abierta. Formación docente de calidad y con puntaje

Taller fuera de servicio

SINCRÓNICO

● GENERALISTA INICIAL

La gestión del jardín desde la alfabetización cultural

Formadora: ETR Perucchi María Belén

Síntesis: Este taller promueve la alfabetización cultural y el desarrollo personal y social de las infancias. Se propone: enriquecer los proyectos institucionales variando los repertorios culturales, lúdicos y estéticos; favorecer el análisis crítico de las decisiones que construyen la vida cotidiana institucional, promover experiencias que integren lenguajes y faciliten diversos modos de expresión y participación de manera tal construir instituciones educativas inscriptas en el marco de los derechos humanos.

Destinatarios: Inicial (todos) Artística (MEI, MTI, MUI, MVI) PS y PC (/OE, /OS, /FO, /DO, /GI, /PR, /BP) Especial (/IM, /DC, /DH, /DM, /AL, /SH, /TP, /TD, /ET, /BE, *AE, *AS, /FO, /DO, /TO) Ed. Física PF/ (/ZI, /ZE, /ZS)

Atención: Este taller se dicta de manera sincrónica destinado a docentes del distrito de Ayacucho y del distrito de La Costa.

Día y horario: Miércoles a las 18 hs.

Duración: 5 encuentros sincrónicos. Se dicta cada 15 días. Inicia 19/08

Fechas tentativas: 19/08 – 2/09 – 16/09 – 30/09 – 14/10

INSCRIPCIÓN: Completando este formulario (revisar bien los datos que se cargan). https://formacionpermanente.abc.gob.ar/inscripcion/inscciie/datainsc.php?i_f=23017

Consultas: ciie006@abc.gob.ar