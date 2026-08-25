El ciervo de los pantanos rescatado en Zárate volvió a su hábitat natural

Un ejemplar macho de ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), que había sido encontrado herido tras un atropellamiento en la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 65, en la localidad y partido de Zárate, fue liberado tras completar con éxito su recuperación en el Hospital Veterinario de la Fundación Temaikèn.

Gracias al trabajo conjunto de la comunidad, guardaparques del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, veterinarios, especialistas, organismos públicos y organizaciones de conservación, el ejemplar pudo ser atendido y finalmente liberado en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en un sector cercano al lugar donde había sido rescatado, tras encontrarse clínicamente sano y en condiciones de reinsertarse en su ambiente natural.

“Esta liberación exitosa es la prueba de la importancia del Estado, la ciencia y la comunidad trabajando en conjunto. Este ciervo tiene una segunda oportunidad gracias una red comunitaria eficiente: desde quien dio el aviso a tiempo hasta quienes lo rescataron y devolvieron a los humedales”, señaló la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

Antes de su liberación, se le colocó un collar de seguimiento satelital, que permitirá monitorear sus desplazamientos, el uso del hábitat y su proceso de adaptación en el ambiente natural, generando información valiosa para la conservación de la especie.

El ciervo de los pantanos es el cérvido más grande de Sudamérica y una especie amenazada por la pérdida de hábitat y los atropellamientos en rutas. En la Provincia de Buenos Aires es, además, Monumento Natural Provincial en virtud de la Ley Nº 12.209, condición que —conforme al artículo 11 de la Ley Nº 10.907— le otorga protección absoluta, admitiendo únicamente investigaciones científicas debidamente autorizadas e inspecciones gubernamentales.

Este rescate y posterior liberación fue posible gracias a la intervención y el trabajo conjunto de:

Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires

Administración de Parques Nacionales (APN) – Dirección Nacional de Conservación y Parque Nacional Ciervo de los Pantanos

Fundación Temaikèn

Comité Científico-Técnico Ciervo de los Pantanos

INTA

UBA – CONICET

Arauco Argentina S.A.

Proyecto Pantano

Reserva de Biosfera “Delta del Paraná” de San Fernando y demás organismos e instituciones que integran esta red de conservación.