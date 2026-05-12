El CEPA explicó en números el recorte en Educación que explica la marcha

En la previa de la marcha federal universitaria de mañana de este martes, el CEPA (Centro de Economía Policial de Argentina) emitió un informe sobre el financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, con datos actualizados al mes de abril, que explican el reclamo que hace el sector. Aquí las principales conclusiones:

* *Presupuesto universitario* : ajuste real de 32,5% entre 2023 y 2025 y 41,6% respecto de 2023 considerando presupuestos vigentes. Con la Ley insistida habría crecido 33,8% frente a 2025 y lo habría dejado 1,9% sobre el nivel de 2023. En cambio, el Proyecto del Gobierno implicaría caídas de 13,1% respecto de 2025 y 33,9% frente a 2023, dejando un presupuesto 35,1% menor al de la Ley insistida.

* *Salarios universitarios* : desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026 el salario real docente y no docente de convenio cayó 34,2%. La mayor caída ocurrió entre diciembre 2023 y julio 2024 (-23,1%). En 2025 volvió a caer 10,1%, acumulando una pérdida de 32,1% en diciembre de dicho año.

* *Salarios por debajo de la línea de pobreza e indigencia*: en abril 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza (CBT para Hogar Tipo 2), siendo que el resto de los trabajadores no docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Considerando la CBA, únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos superan la línea de indigencia, siendo que el resto de los cargos docentes, incluidos todos los de dedicación simple, se ubican por debajo.

* *Incremento salarial según la Ley insistida* : proponía recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre 2023 y octubre 2025, aumentando al menos 44%, que habría dejado los salarios de noviembre 2025 apenas 1,3% por debajo de noviembre 2023.

* *Incremento salarial según el Proyecto del Gobierno* : propone una recomposición del 12,3% en tres aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1%, insuficiente frente a la inflación proyectada en el año (23,6% hasta septiembre 2026). De este modo, el incremento ignora el ajuste realizado en 2024 y se diluye con la inflación de 2026, lo que significa una nueva caída del salario real de alrededor de 1,5 puntos porcentuales hacia septiembre de 2026.

* *Salario histórico un Jefe de Trabajos Prácticos* : un JTP semi-exclusivo sin antigüedad pasó de cobrar $1.187.482 (noviembre 2015) a $584.413 (abril 2026) en pesos de septiembre 2026, una caída real de 50,8%. Con la Ley insistida, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $888.794 (-25,2%). En cambio, con el Proyecto del Gobierno, el salario proyectado para septiembre 2026 sería de $547.748, profundizando la pérdida de poder adquisitivo hasta el 53,9% respecto de noviembre 2015.