El Centro Vasco «Anaitasuna» de Maipú concretó el 46 Torneo Nacional de Mus, el pasado fin de semana

Que alegría para Anaitasuna recibir a tantos muslaris en el 46 Torneo Nacional de Mus «Martin Elorriaga – Néstor Lazcano» y en el Torneo Paralelo “Miguel Mendiola”

Felicitaciones a los campeones nacionales Felipe Finger (p) y Felipe Finger (h) oriundos de Bragado y representantes del Centro Laurak Bat de Buenos Aires; y a los subcampeones Ricardo Lucastegui y Julio César Toffani del Zingirako Euskaldunak de Chascomus, en un certamen que reunió a 18 centros vascos de la provincia bonaerense, CABA y La Pampa. A su vez, en el torneo paralelo de mus «Melucho Mendiola» participaron un récord de 64 parejas y los ganadores fueron Pascual Coudannes y Francisco Esnaola representando al CV de La Plata, aúpa los jóvenes!!

Días intensos de trabajo y emoción que serán recordados en la celebración de estos 50 años de nuestra casa vasca.

domingo, luego de otra jornada de mañana y tarde de juego, cerramos con una cena en donde se realizó un homenaje a Martín Elorriaga y Néstor Lazcano (campeones y representantes de Argentina en el Mundial en 1979, 1980 y 1983), a Melucho Mendiola y a Roberto Mendiola (delegado de la delegación maipuense tres veces campeones nacionales), y se presentaron las nuevas autoridades de la Comisión Nacional de Mus, en donde Anaitasuna ejerce la Tesorería a través de Juan Martín Elorriaga. La noche se completó con la actuación de Egunabar y de Juani Durán, en un ambiente de fraternidad y alegría entre las generaciones.

Llegue nuestro agradecimiento inmenso a la Comisión, a sus familias, a los dantzaris y ex dantzaris, a los muslaris, a todos los colaboradores que han dado lo mejor para que este Campeonato haya sido un éxito! Muchas gracias a la Subsecretaría de Cultura, a Alfajores El distinto, a Angel Farías, a Javier Ayastuy, a Fabián Maya, Javier Suárez, al Museo Kakel Huincul,a la Escuela Especial 501; también a todas las instituciones, hostales, y comercios locales que se brindaron con la mejor predisposición: Servicio Gastronómico Garcilazo, al Centro de Jubilados, Hospedajes, Club Atlético, Mercado El Vasquito, Mercado Toto, Los Gringuitos, Moyano, a Juani Durán, a varios comercios locales que nos ayudaron con la mejor predisposición y también a todos los medios de comunicación de Maipú que acompañaron y ayudaron a la difusión.

Nos quedamos con el corazón contento por todos los gestos y palabras de las más de 150 personas que se fueron felices!

MILA ESKER !!!

N. de la R; fuente Centro Vasco «Anaitasuna» de Maipú.