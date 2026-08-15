El Centro Empleados de Comercio recuerda como actuar este lunes 17 / Feriado

LUNES 17 DE AGOSTO | FERIADO NACIONAL
Este lunes se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
Si trabajás en comercio, te contamos qué tenés que saber sobre este feriado:
El comercio puede abrir.
Podés negarte a trabajar ese día.
Si no trabajás, no corresponde que te descuenten el día.
Si trabajás, corresponde el pago adicional establecido para los feriados.
Ante cualquier inconveniente o duda, comunicate con tu gremio.
Centro de Empleados de Comercio de Ayacucho
Sarmiento 857
452088 int. 201/6
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