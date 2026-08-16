El Centro Empleados de Comercio de Ayacucho fue sede de un importante encuentro institucional con la visita del Jorge Ferraresi

La propia institución hizo públicos los detalles; «Durante la jornada, recorrimos nuestras instalaciones —el sindicato, la casa de fiestas, el centro de salud y la farmacia mutual— y mantuvimos una mesa de trabajo junto a representantes del sector productivo, gremial, sindical y de la comunidad local. Cada entidad pudo exponer la realidad de su sector y entregar peticiones concretas para ser gestionadas a nivel provincial.