El Centro Empleados de Comercio de Ayacucho fue sede de un importante encuentro institucional con la visita del Jorge Ferraresi

El Centro Empleados de Comercio de Ayacucho fue sede de un importante encuentro institucional donde recibimos la visita del Cro. @jorgeferraresi.
La propia institución hizo públicos los detalles; «Durante la jornada, recorrimos nuestras instalaciones —el sindicato, la casa de fiestas, el centro de salud y la farmacia mutual— y mantuvimos una mesa de trabajo junto a representantes del sector productivo, gremial, sindical y de la comunidad local. Cada entidad pudo exponer la realidad de su sector y entregar peticiones concretas para ser gestionadas a nivel provincial.
Representación del CEC Ayacucho:
Carlos Albizu (Secretario de Actas)
Dolores Montarce (Secretaria de Finanzas)
Natalia Lisarriturri (Prosecretaria de Finanzas)
Instituciones e invitados presentes:
Sindicato Municipal, ATE, SUTEBA, Sindicato de Químicos Petroquímicos, Sindicato de Salud Pública, UPCN y Ministerio de Trabajo. Cámara de Comercio, Círculo Médico y APPIDA. Club de Leones, Rotary Club, Centro de Jubilados y LALCEC.
Seguimos promoviendo espacios de escucha y articulación para llevar la voz de los trabajadores y las instituciones de nuestra ciudad a toda la Provincia de Buenos Aires».
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