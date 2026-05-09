El Carnaval de la Amistad ya tiene nuevas autoridades – Marcelo Alí, presidente

Marcelo Alí es el nuevo Presidente de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, tras la asamblea general ordinaria celebrada anoche en la sede de calle Italia.

Con la presencia de la comisión entrante y los integrantes de la comisión saliente, 20:30 se dio por iniciada la asamblea por la propia Solange Navarro, quien agradeció a todos por el trabajo y respaldo durante su gestión. La Secretaria leyó la memoria, el Tesorero hizo referencia a los números que quedaron una cifra cercana a los 45 millones de pesos.

Mucho se habló de la posible participación de otras listas, pero finamente fue una sola y fue proclamada. Es la lista encabezada por Marcelo Alì quien será acompañado por su Vicepresidente, Oscar Montenegro y San Millán Francisco, Brenda Ruiz, Mora Luengo, Yasmín Garcilazo, Walter Samuel Aranciaga, Palavecino Juan Carlos, Uribe Adalia. Iturralde Franco Daniel, Ramírez Amadeo Raúl, Leguizamón Juan Enrique, Landin Mariana, Medina Stefanía Milagros, Aranciaga Carlos, Borge Juan Ismael, Borge Julieta Alejandrina, Cereceda Juan Cruz, Baracharte Camila Daiana, Jaureguiberry Marisol, Ramirez Marcelino Ramón, Ramírez Yamila Ayelén. El apoderado de la lista es Morgalo Darío Ramón