El bibliomóvil visitó las EP N°16, EP N°35, JIRIMM N°3, EP N°18, y JIRIMM N°7

Durante estos días, nuestra nave volvió a salir de recorrido, cargada de historias, juegos, libros, música y sueños compartidos. Cada encuentro fue distinto, pero todos tuvieron algo en común: la emoción de descubrir, imaginar y crear juntos.

Visitamos la EP N°16, EP N°35, JIRIMM N°3, EP N°18, y JIRIMM N°7, donde niños, niñas y docentes nos recibieron con una calidez enorme y con ganas de dejarse llevar por esta aventura.

Entre cuentos, personajes, aromas, sonidos y tesoros escondidos, fuimos construyendo espacios para jugar, imaginar y animarnos a soñar despiertos. Nos llevamos sonrisas, miradas curiosas, abrazos sinceros y esa alegría que queda dando vueltas después de cada taller.

Gracias a cada institución por abrirnos sus puertas y permitirnos compartir estos momentos tan especiales.

Gracias por acompañar, participar y creer, junto a nosotros, en el poder transformador de la imaginación y la lectura.

Se vienen muchos más viajes para esta nave y su gran tesoro…