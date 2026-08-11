El ayacuchense Juan Carlos Donatto desarrolló una herramienta «para el negocio portuario»

El ayacuchense experto en esta temática, está radicado en Mar del Plata desde hace varios años, y explicó; «Hace dos años comencé a imaginar una plataforma que contenga la red de puertos argentinos. Hoy vengo a contarles que ARGENDOCKS deja de ser un sueño y se convierte en realidad.

Estamos realizando los últimos ajustes, pronto recibirán invitación a la presentación nacional y regional de esta herramienta, diseñada desde el conocimiento y entendimiento del negocio portuario.

Las empresas del sector logístico toman decisiones por confianza: saber quién está del otro lado y Argendocks nace desde esa lógica.

Feliz de poder compartirles, el primer video motion de la marca».

Juan C. Donato – Founder.