El auto de tus sueños está en «Autos Oscar» Toyota Yaris 1.5 4p Cvt – Modelo 2025 con 12.000 km

Toyota Yaris 1.5 4p Xls Pack Cvt – Modelo 2025 con 12.000 km.
CUENTA CON SIETE AIRBAGS – ABS – ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL – CONTROL DE ESTABILIDAD – FAROS AUXILIARES – CLIMATIZADOR AUTOMATICO – PANTALLA MULTIMEDIA – VOLANTE MULTIFUNCION – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO – VOLANTE MULTIFUNCION – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – CAMARA DE RETROCESO
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir.
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia…
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 17 a 21hs – Sábados de 8:30 a 13hs
