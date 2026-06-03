El Aero Club de Ayacucho cumple este miércoles 3 de Junio, 78 años

Con una comisión actual que es presidida por Horacio Cremona, acercó a mucha gente entusiasta con los «Vuelos de Bautismo», Jornadas recreativas y acciones solidarias, que la mantienen vigente y con una importante inserción en la comunidad.

Este miércoles 3 de Junio, el Aero Club de Ayacucho cumple 78 años de trayectoria. Esta institución creada por un grupo de visionarios vecinos, tiene como objetivos la Formación y adiestramiento de Pilotos Privados de Avión, así como la ayuda a la comunidad en catástrofes tales como inundaciones, evacuaciones, búsqueda y rescate.

Recientemente inauguró la Plaza «Héroes de Malvinas»

Este pasado sábado 30 de abril de 2022, con un acto que se inició a las 14 con la conducción de Facundo Membrilla, el Aero Club Ayacucho inauguró la Plaza «Héroes de Malvinas», ante una importante concurrencia de vecinos y miembros de instituciones locales.

Hicieron uso de la palabra el presidente del Aero Club de Ayacucho Lic. Horacio Cremona y el Intendente Municipal Lic. Emilio Cordonnier, quienes destacaron este importe acto y reconocimiento a los combatientes de la Guerra de Malvinas, de la que se cumplieron recientemente 40 años.

Como personas destacadas que acompañaron este importante acontecimiento, se encontraban presentes Comodoro retirado Jorge Reyes de la Fuerza Aérea, el Coronel retirado Guillermo Tronchelito, Comodoro retirado Cesar Román de la Fuerza Aérea Argentina ex-comabatientes de Malvinas, Suboficial Mayor retirado Walter Muñoz, Suboficial retirado Shull de la Armada Argentina, Carlos Ferraro personal civil de la Fuerza Aérea Argentina, Vicecomodoro Rodríguez Semes en representación de la Fuerza Aérea de Tandil según contó Daniel Picato actual instructor del Aero Club de nuestra ciudad.

El programa que se cumplió, fue el siguiente:

13.30 – 13.45 hs: espacio para periodistas y medios de comunicación con los veteranos.

14.00 hs: inauguración de la plaza Héroes de Malvinas.

14-15 hs, plantación de dos arboles en el ingreso al predio de la institución.

14.30 hs: charla abierta al público por parte de los veteranos.

Dicho evento contó con la presencia de Veteranos de Malvinas, que realizaron una exposición sobre sus vivencias en la guerra y atendieron previamente a los medios de prensa.