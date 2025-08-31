El Acuerdo Cívico cerró la campaña para las elecciones del 7-9 / Gran acompañamiento y nueva generación

Este sábado 30 de Agosto se realizó un gran cena de cierre de campaña del Acuerdo Cívico, con vecinos que colmaron las instalaciones del Galpón «Guillermo Schoo Lastra» de la Fiesta del Ternero, contándose con las destacadas presencias de los dirigentes Maximiliano Suezcun candidato a Senador Provincial -Rauch-, Miguel Fernández presidente comité provincial UCR – Tandil-, más referentes de Gral. Madariaga y Rauch, así como el intendente municipal de nuestra ciudad Lic. Emilio Cordonnier.

Suezcun, actual intendente de Rauch quién se postula como candidato a Senador Provincial destacó; «Hay que salir a mostrar los dirigentes porteños y platenses, como es el modelo productivo nuestro y como se vive en el interior. Esta es una oportunidad para consolidar lo hecho hasta acá, y seguir con el trabajo que venimos haciendo, tratando de aprovecharla. Los que damos siempre la cara, todos los días, asegurando la autonomía de los municipios, para lo que Miguel Fernández como tantos otros vienen luchando por todos nosotros. Quiero ayudar a los intendentes, y si estoy acá es porque necesitamos pequeñas y medianas empresas, y no como algún loco que anda denostando la función publica, y promoviendo el uso de la motosierra, intentando hacer creer que nada se puede cambiar. estoy absolutamente convencido que si cada uno nos hacemos cargo de una realidad que duele, podemos generar un revolución de abajo hacia arriba».

La profesora Aurelia Atela como candidata a Consejera Escolar agradeció a quienes la invitaron a sumarse a esta propuesta a la cual nunca pensó que se sumaría. Agradeció a su familia y amigos. El desafío es mucho más que ocupar un cargo, es comprometerse con cada auxiliar, docente y alumno. Un área que debe funcionar, un docente que debe enseñar en las mejores condiciones. Estar cerca de donde pasan las cosas, con la convicción que la educación es la única herramienta más poderosa para transformar realidades y abrir oportunidades, siendo este el objetivo de este grupo trabajando en equipo».

El candidato a Concejal Emilio Méndez indicó; «El notorio el acompañamiento, se ve muy bien desde el escenario. Quiero agradecer a los asadores, la Juventud Radical, los que se han movido con toda la logística y todos los presentes. No necesitamos que nos vengan a decir como hay que trabajar. Acá las cuentas cierras y trabajamos para la gente, siendo de los gobiernos más transparentes de la Provincia de Bs. As. Es el gobierno de las más de 700 casas, del Fomudel, del hospital de la excelencia, el que abraza a la gente, que se manifiesta en el equipo constituido con varios partidos que confluyen en el acuerdo».

Por su parte, Valeria Carugatti pidió el acompañamiento con el voto para acompañar «los proyectos de vida delos ayacuchenses, que desde hace 14 años saben de la transparencia, de la gestión, de trabajo, que hacen que cada día Ayacucho este mejor».

Al hacer uso de la palabra Emanuel Carlón que aspira a una banca en el HCD sostuvo; «Quiero agradecer a los dirigentes por confiar en mí y particularmente a la Juventud radical que han sido impulsores de mi acercamiento al partido y combustible para estar acá. A mi familia y amigos, y quiero rescatar que en nuestro lema La Nueva Generación, pero no solo somos eso, sino que nos acompañan muchas generaciones que desde 1983 a la fecha han construido es democracia tan limpia, tan libre, que desde 2011 pensaban otro Ayacucho, por lo que somos mucho más que los nuevos, que viene con ganas y fuerza, para imprimirle a esta gestión mucho más trabajo y proyectos para seguir apostando a la ciudad que se transforma día a día».

Finalmente, Gimena Forio que encabeza la lista de candidatos a concejales manifestó; «Estoy muy contenta de pertenecer y participar con este equipo transparente, que ve a la política como una herramienta. Estoy convencida que tenemos por delante un Ayacucho que se piensa desde la multi dimensión para seguir creciendo, que acompaña a los que trabajan, emprenden y estudian. Juntos podemos impulsar políticas publicas que beneficien a toda la comunidad. Les agradecemos su acompañamiento y les pedimos que nos acompañen con su voto el 7-9».

Ya llegaba el nuevo día, y comienza una nueva cuenta regresiva para el domingo 7-9. Suele hablarse del desgaste de los años de gestión…Pero el Acuerdo sabe, comprende la dimensión de lo realizado, se conoce unido y fuerte, con un apoyo de un gran sector de la comunidad que los reconoce y acompaña, por lo que solo hay que esperar que los vecinos se expresen. Que el pueblo hable el domingo. La oferta se amplió en cuanto a espacios políticos, pero en el aire, en la atmósfera, en el ambiente se nota una fortaleza y apoyo muy importante, fuerte de convicción que seguramente se mostrará en los resultados del escrutinio próximo.