El 5 y 6 de Septiembre en «La Cascada» tandilense APAC y automovilismo regional a full

El 5 y 6 de Septiembre nos vamos a La Cascada para vivir una de esas fechas que tienen algo especial.
APAC vuelve con su clásico formato de pilotos invitados y un finde a puro automovilismo junto al Turismo Sport 1850, TC del Sudeste y Zonal Pista Clase 1.
Mucha acción.
Grandes duplas.
Puntos que empiezan a valer oro.
Tandil nos espera. Nosotros vamos por todo.
5 y 6 de Septiembre
La Cascada | Tandil
COMENZAMOS A CONOCER LAS DUPLAS DE LA 5ª FECHA KEVIN WALTER / HORACIO WALTER
Padre e hijo. Una Chevy. Una historia que vuelve a encontrarse en La Cascada.
Kevin llega a esta quinta fecha con el título de APAC bajo el brazo, después de haber sido también monarca de la Clase B en 2019. Un camino prolífico en la categoría hasta convertirse en uno de los grandes protagonistas de la ‘Máxima’ del automovilismo zonal.
Del otro lado, Horacio Walter, nombre histórico de la categoría y parte de una familia que lleva décadas escribiendo capítulos dentro del automovilismo zonal.
Y si de correr en familia hablamos, los Walter saben de qué se trata: Horacio y Cristian ya disfrutaron juntos de una victoria en una carrera especial con invitados.
Ahora, Kevin y Horacio vuelven a armar binomio. No es una sociedad improvisada: ya compartieron pista y Chevy en distintas carreras especiales, y esta vez tendrán nuevamente un escenario conocido para ellos: La Cascada.
La Cascada | Tandil
5 y 6 de septiembre
5ª fecha – Pilotos invitados
Padre e hijo. La misma pasión. La misma Chevy.
Y una nueva página de la historia Walter en APAC.
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