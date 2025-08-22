El 30 de Agosto se realizará la segunda edición del “Tandil Medita”, para mejorar la calidad de vida

Luego de la exitosa realización del año pasado, con cerca de mil participantes, el 30 de agosto se realizará una nueva edición del “Tandil Medita”, una jornada colectiva organizada por el Municipio de Tandil -a través de su Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

La meditación masiva tendrá lugar el sábado 30 de este mes, de 17 a 19, en el gimnasio del Centro Cultural Universitario (Yrigoyen 662).

“Tandil Medita” tendrá su segunda edición luego del éxito de convocatoria de su debut, el año pasado. En esta oportunidad, vuelve a reunir a un equipo de profesionales de diversas disciplinas que ofrecerán un espacio colectivo para prácticas meditativas que pueden usarse en la vida cotidiana, con el propósito de mejorar la calidad de vida y la convivencia con uno y con los demás. No es necesario tener conocimientos ni experiencia, ya que es un encuentro abierto a todas las personas que tengan interés en comenzar o conocer de qué se trata.

En este segundo encuentro participarán Jesica Milesi (profesora de yoga, instructora en meditación y terapeuta sonora), Roque Abruzzese (consultor y coach en Conscious Business y monje Zen de la Sangha del Maestro Kosen Thibaut), y Sadeva Dharmanath (Maestro fundador de la International de Escuela de Natha Yoga y sostenedor del linaje Dharmanath), y comprenderá dos prácticas meditativas y una armonización con cuencos. El cierre será con canto de mantras a cargo de Guillermo Valetutto (Asociación Civil Paz Interior).

“Tandil Medita” contará además con una actividad de yoga para niños que se realizará en simultáneo en el Salón de los Espejos y un espacio de cuidado y contención para las familias que deseen acudir con sus hijos, ambos a cargo del equipo de Alquimia.

La entrada será un alimento no perecedero y la inscripción puede realizarse a través de Tabi» -el asistente virtual del Municipio- ingresando al chat bot de la web comunal, www.tandil.gob.ar o mediante el formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-ru3spW9da46Ukin0j5SQYyjEQ5O1MSmnGRkIKucpceMHWw/viewform?pli=1&pli=1.

Quienes no tengan acceso a dispositivos electrónicos podrán hacerlo en las sedes de los centros comunitarios.

Se pide a quienes asistan llevar manta, mat, ropa cómoda y una botella con agua.