El «14 to Desafío de los 3 cruces 2025» se correrá este domingo 10 de Agosto con la crono de KMI

6 agosto, 2025 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA 0
Este domingo 10 de Agosto con punto de encuentro y largada en el Club Independiente, tendrá lugar la 14ta edición del DESAFIO DE LAS TRES CRUCES, organizado por el Ateneo Estrada con la dirección general de Kilometro Infinito.
El circuito se desarrollará en la cava, cancha de polo, circuito de jeeps barreros y calles aledañas con categorías para Competitivos que darán 5 vueltas, Promocionales 3 vueltas y principiantes 2 vueltas. Toda la info e inscripción la encuentran en www.kilometroinfinito.com.ar
